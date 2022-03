RRR में भीम बनकर डेली बोझ महसूस करते थे Jr NTR, अब Ram Charan संग फायर निकले स्टार; करोड़ों को पसंद आया किरदार

जूनियर एनटीआर (Jr NTR) नौवें स्थान पर है क्योंकि उनकी नई फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR Review) को दर्शकों और आलोचकों ने भी सराहा है. फिल्म में जितनी राम चरण (Ram Charan) की तारीफ हो रही है वैसे ही एनटीआर को भी सराहा जा रहा है. अभिनेता ने कमाल की एक्टिंग की है और इससे उनके करियर को भी एक राह मिलेगी. लोगों से मिले बेशुमार के लिए भीमाराम ने अपने सोशल हैंडल के जरिए सभी के प्रति आभार जताया है और धन्यवाद दिया है.

जूनियर एनटीआर ने लिखा, ‘आपके अटूट प्यार के लिए हर किसी को धन्यवाद..आपका प्यार, प्रशंसा और समर्थन ही मुझे आगे बढ़ाता है. RRR के विजुएल्स को एंजय करें…’उनके इस ट्वीट पर 22 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं और तमाम यूजर्स इस पर उनके नाम के जय जय एनटीआर के नारे लगाने वाले वीडियो शेयर कर रहे हैं. हजारों लोग कोमाराम भीम के कैरेक्टर की तारीफ कर रहे हैं, यहां तक कई सेलेब्स ने भी उन्हें सराहा है. इस फिल्म को करने के लिए अभिनेता को 45 करोड़ रुपए की फीस मिली थी और इतना ही मेहनतनामा राम चरण को भी मिला था.

एनटीआर के ट्वीट पर फिल्म डायरेक्टर एटली ने लिखा, ‘राजामौली सर की आरआरआर एक इमोशनल मास एंटरटेनर है जिसमें सभी के प्रयास सराहनीय है.. @Tarak9999 भीम दिल के करीब है…और राम चरण का स्टाइलिश अंदाज भी गजब का है. @DVVMovies कमाल का प्रोडक्शन है.. टीम RRR को सैल्यूट… ‘वहीं श्याम सिंह रॉय और जर्सी जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके नैचुरल स्टार नानी ने लिखा, ‘बड़े पर्दे का बेहतरीन ️मनोरंजन #आरआरआर…जैसा कि राजामौली ने तारीफ की थी और वे अपने वादे पर खरे उतरे…रामुदु भीमुदु इरागकोट्टरु.. ‘वहीं तरण आदर्श ने फिल्म को ‘सॉलिड एंटरटेनर’ और राजामौली को टॉ़प फॉर्म में बताया है…कुल मिलाकर RRR ने सभी को इंप्रेस किया है और राम चरण- एनटीआर की एक्टिंग काबिल-ए-तारीफ है. फिल्म में जूनियर एनटीआर, राम चरण के अलावा आलिया भट्ट, श्रेया सरन और अजय देवगन मुख्य भूमिकाओं में हैं.

