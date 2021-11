कमल हासन के बर्थडे से पहले ही 'विक्रम' की टीम ने काटा एक्टर का केक, फहाद फासिल समेत अन्य लोग थे मौजूद

भारत के दिग्गज एक्टर्स की बात चले और कमल हासन (Kamal Haasan) का नाम ना आए तो नाइंसाफी होगी. कमल हासन ने अपने लंबे करियर और दमदार अभिनय से जो मुकाम हासिल किया है वहां तक पहुंचना हर एक्टर के बस की बात नहीं है. एक्टर ने अपने कई यादगार रोल्स से फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया है और जल्द ही ‘विक्रम’ मूवी (Vikram Movie) में एक और शानदार रोल में नजर आने वाले हैं. इन दिनों वो ‘विक्रम’ की शूटिंग (Kamal Haasan Vikram Shooting) में बिजी हैं. इसी बीच फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कुछ फोटोज सामने आई हैं जिसमें पूरी टीम कमल हासन का बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आ रही है.

सोशल मीडिया पर ‘विक्रम’ मूवी के सेट से कुछ फोटोज वायरल हुई हैं जिसमें पूरा क्रू, कमल हासन के साथ उनके बर्थडे का केक (Kamal Haasan Birthday Cake) जन्मदिन से पहले ही काटते नजर आ रहा है. आपको बता दें कि कमल हासन का बर्थडे 7 नवंबर को है जब वो 67 साल के हो जाएंगे. फिल्म की टीम ने उससे पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है. एक फोटो में फिल्म की पूरी क्रू नजर आ रही है. कमल हासन के साथ मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर फहाद फासिल (Malayalam Actor Fahadh Faasil) भी दिख रहे हैं जबकि दूसरी फोटो में कमल हासन का बर्थडे केक नजर आ रहा है जिसमें उनकी ही एक दमदार फोटो को केक पर बनवाया गया है.

On the sets of #Vikram @ikamalhaasan cuts a cake as his birthday (Nov 7) approaches. #KamalHaasan pic.twitter.com/pQuHbFflTl

— Sreedhar Pillai (@sri50) November 1, 2021