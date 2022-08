पाकिस्तानी सिंगर पर आफत बनकर बरसी बारिश, सिर से छिनी छत, परिवार के साथ सड़क पर सोने को मजबूर

पाकिस्तान भी इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है. भारी बारिश के चलते इन दिनों कई नदियां उफान पर हैं. बारिश के कहर के चलते पाकिस्तान का एक सिंगर भी सड़क पर रहने को मजबूर है. ये सिंगर हैं, वहाब अली बुगती (Wahab Bugti), जिन्होंने कोक स्टूडियो में भी अपना जलवा बिखेरा है. उन्होंने कोक स्टूडियो (Coke Studio) में ‘काना यारी’ (Kana Yaari) से खूब तारीफें बटोरीं. सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी उनका गाना खासा लोकप्रिय हुआ. वहाब का यह गाना आज भी काफी पसंद किया जाता है. लेकिन, अपनी जबरदस्त आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले वहाब अली बुगती अब अपने परिवार के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं.

दरअसल, पाकिस्तान के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं. वहाब जिस इलाके में रहते थे, वह भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है. इस बारिश ने वहाब और उनके परिवार के सिर से छत छीन ली है. वहाब, नसीराबाद में अपने परिवार के साथ रहते हैं. लेकिन, अचानक आई बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया. सिंगर और उनका परिवार अब बेघर हो गया है.

पाकिस्तान में आई इस बाढ़ ने सिंगर को बेघर कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी वहाब की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके साथ लोग सिंगर की मदद की अपील कर रहे हैं. एक यूजर ने वहाब की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- ‘वहाब बुगती, जो कोक स्टूडियो के सॉन्ग काका यारी से फेमस हुए थे, आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. बलोचिस्तान में आई बाढ़ में उनका भी घर बह गया है. उनका घर मिट्टी से बना था, जो तबाह हो गया है. अब वह और उनका परिवार बिना किसी छत के रह रहे हैं.’

The Baloch sensation of ‘Kana Yaari’ fame, #WahabAliBugti seen along his family after massive flood washed away their home at Naseer Abad Balochistan. Coke Studio. Ignoring humanity, our society never cares for a living legends or Talent unless he’s died. @cokestudio pic.twitter.com/sf9dsm9Sq2

