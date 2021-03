'Thalaivi' में 20 किलो वजन बढ़ाने और घटाने पर ट्रोल हुईं Kangana Ranaut, यूजर्स बोले- लोगों को पागल समझा है?

बॉलीवुड 'क्वीन' कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) के रिलीजिंग का इंतजार कर रही हैं. वहीं उनके फैंस भी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं. 'क्वीन' की अपकमिंग फिल्म तमिलनाडु की पूर्व सीएम और एक्ट्रेस जयललिता की बयोपिक (Jayalalitha biopic) है. कंगना ने 'थलाइवी' में जयललिता के किरदार में ढलने के लिए काफी मेहनत की है. 'मणिकर्णिका' (Manikarnika: The Queen of Jhansi) फेम एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर थलाइवी को लेकर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं. इस पोस्ट में कंगना ने बताया कि 'थलाइवी' की शूटिंग के दौरान उनके लिए सबसे चैलेंजिग क्या था.कंगना ने 'थलाइवी' (Thalaivi) के अलग-अलग लुक की अपनी तस्वीरें शेयर की हैं और पोस्ट में लिखा, 'थलाइवी' का ट्रेलर लॉन्च होने में एक दिन बाकी है. इस एपिक बायोपिक (Epic Biopic) की शूटिंग में कुछ ही महीनों के अंदर 20 किलो वजन बढ़ाना फिर कुछ ही दिनों में कम करना अकेला चैलेंज नहीं था जिसका मैंने सामना किया, कुछ घंटों में इंतजार खत्म हो रहा है, जया हमेशा के लिए आपकी होंगी.''क्वीन के ये बात तमाम यूजर्स को जहां काफी इंप्रेसिव लगी तो वहीं कई लोगों ने कंगना को ट्रोल (Troll) करना शुरू कर दिया. कंगना की पोस्ट पर यूजर्स की मिलिजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पोस्ट को पढ़कर एक ओर कई लोग उनसे वजन कम करने की टिप्स और सीक्रेट पूछ रहे हैं तमाम उन्हें झूठा करार दे रहे हैं और बोल रहे हैं बॉडीसूट साफ नजर आ रहा है.millennial1985 नाम के यूजर ने लिखा, मैंने आपको तमाम दफा झूठ ना बोलने की सलाह देता हूं...आपको क्या लगता है लोग पागल हैं जो असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे....20 किलो My Foot... वहीं कुछ यूजर्स कंगना के पोस्ट पर भूमि पेडनेकर की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म के लिए 23 किलो वजन बढ़ाया और फिर कुछ माह में 33 किलो घटाया था. हालांकि, कंगना की बात पर अधिकतर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं.आपको बता दें कंगना ने पिछले दिनों ये भी बताया था कि वजन बढ़ने की वजह से उनकी पीठ में दिक्कत हो गई थी. सच क्या है यह तो क्वीन और मेकर्स ही जानते हैं लेकिन इस पोस्ट से कंगना की तारीफें कम बल्कि आलोचनाएं ज्यादा हो रही हैं. 'क्वीन' की 'थलाइवी' का निर्देशन एएल विजय ने किया है और 23 अप्रैल 2021 को ये फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म का ट्रेलर 23 मार्च को रिलीज हो रहा है. इसके अलावा कंगना के पास 'धाकड़' और 'तेजस' भी हैं, जिनमें वे फिर से चैलेंजिग किरदार में नजर आएंगी.