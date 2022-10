Kantara देखने के बाद रजनीकांत के खड़े हुए रोंगटे, सच हुआ ऋषभ शेट्टी का सपना; अब PM मोदी भी देखेंगे फिल्म!

निर्देशक ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा’ का जलवा बरकरार है और इसके आगे कोई दूसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पा रही. इसकी भारतीय सिनेमा के कई बड़े स्टार और डायरेक्टर दिल खोलकर तारीफ ककर रहे हैं. फिल्म का डंका देश के चहुं ओर सुनने को मिल रहा है और इसे देखने के बाद तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के रोंगटे खड़े हो गए. सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले अभिनेता ने ऋषभ शेट्टी को स्पेशल तौर पर फिल्म की बड़ी सफलता की बधाई देने के लिए कोर टीम को बुलाया और कांतारा को masterpiece करार दिया.

रजनीकांत ने बीते ही दिन कांतारा देखी और इसके बाद तुरंत ट्विटर पर लिखा, ‘Unknow, किसी Known से कई गुना बड़ा है. होम्बले फिल्म्स से बेहतर इसे सिनेमा में कोई नहीं कह सकता था. कांतारा, तुमने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए. एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता के रूप में ऋषभ शेट्टी को सलाम है. यह भारतीय सिनेमा की मास्‍टरपीस है और इसके लिए पूरी कास्ट और क्रू को बधाई.’ रजनी के पोस्ट में उन्होंने इस बात को कबूला कि फिल्म देखने के बाद उन्हें सिरहन महसूस होने लगी, फिल्म ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए. उन्होंने ऋषभ शेट्टी के अभिनय, लेखन और निर्देशन के हुनर को सराहा और सैल्यूट भी किया. ऋषभ शेट्टी के लिए ये मैसेज अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.

Dear @rajinikanth sir 😍 you are biggest Superstar in India and I have been your fan since childhood. Your appreciation is my Dream come true. You inspire me to do more local stories and inspire our audiences everywhere. Thank you sir 🙏❤️ https://t.co/C7bBRpkguJ

— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 26, 2022