Karthikeya 2 Collection: 'कार्तिकेय 2' ने कर डाली ताबड़तोड़ कमाई, राम गोपाल वर्मा ने कहा- ये RRR व KGF से...

Karthikeya 2 Box Office Collection: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार निखिल सिद्धार्थ (Nikhil Siddhartha) और अनुपमा परमेश्वरन (Anupama Parameswaran) की पौराणिक ड्रामा (Mythological drama) ‘कार्तिकेय 2’ (Karthikeya 2 Hindi) इस समय हिंदी बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. यह फिल्म हाल के दिनों में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. कार्तिकेय 2 ने बॉलीवुड आमिर खान स्टारर ‘लाल सिंह चड्ढा’, अक्षय कुमार की ‘रक्षा बंधन’ और तापसी पन्नू की हालिया रिलीज ‘दोबारा’ को पीछे छोड़ दिया है. तेलुगू फिल्म ‘कार्तिकेय 2’ ने हिंदी बेल्ट में अपने शुरुआती दिन केवल 7 लाख रुपये के कलेक्शन से अब कई गुना ऊपर छलांग लगाई है, शनिवार तक फिल्म का हिंदी बेल्ट से कुल कलेक्शन 11.25 करोड़ रुपए है.

आंध्र प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है कि ‘कार्तिकेय 2’ लगातार अपने करोबार में बढ़ोत्तरी कर रही है. जिस तरह से फिल्म अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, उससे लगता है कि ये निश्चित रूप से ₹20 करोड़ के नेट को आसानी से क्रॉस कर लेगी. सैटेलाइट और डिजिटल सहित हिंदी वर्जन अकेले से ही ये फिल्म अपने पूरे बजट को निकाल लेगी. अगर इसी तरह से ये अपना कलेक्शन करती रही तो कार्तिकेय 3 के लिए अच्छा संकेत है. फिल्म ने 21 अगस्त तक आंध्र प्रदेश में 31.76 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है तो वहीं हिंदी में 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और पूरे भारत से इसने 50 करोड़ का बिजनेस किया है. बात अगर इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो अब तक ये 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है. फिल्म अपनी लागत से दोगुना मुनाफा कर चुकी है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने रविवार को ट्वीट किया, ‘#Karthikeya 2 हिंदी बेल्ट में अजेय है… दूसरा शनिवार फिल्म के लिए शानदार रहा..’ उन्होंने इसके सारे आंकड़े पोस्ट किए हैं. शुरुआत में इसे हिंदी बेल्ट में सिर्फ 60 स्क्रीन के साथ रिलीज़ किया गया था, लेकिन जब लोगों को फिल्म पसंद आई तो बाद में सिनेमा हॉल ने इसके शो बढ़ाए और कुछ दूसरी फिल्मों के शो कम किए. अब ये फिल्म 1000 स्क्रीन पर हाउसफुल जा रही है. देशभर के लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं और फिर से साउथ सिनेमा के स्टार्स वाहवाही लूट रहे हैं.

. @actor_nikhil ‘s #karthikeya2 produced by @abhishekofficl on 2nd Friday doing DOUBLE COLLECTIONS of #AamirKhan ‘s #LSJ and @AkshayKumar ‘s #RakshaBandhan proves on ROI,K2 is BIGGER BLOCKBUSTER than @ssrajamouli ‘s #RRR and @Prashant_neel ‘s #KGF2 ..CONGRATS to @chandoomondeti

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 20, 2022