नई दिल्ली. मेगास्टार अमिताभ बच्चन के पॉप्युलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 15’ (Kaun Banega Crorepati 15) का आगाज जल्द होने वाला है. आने वाले इस शो का प्रोमो सामने आ गया है. प्रोमो देखने के बाद दर्शकों के बीच एक बार फिर से बज बन चुका है. वहीं प्रोमो में बिग बी काफी जोश और एनर्जी में दिखे. प्रोमो सामने आते दर्शकों के मन में एक बार फिर से करोड़पति बनने का ख्वाब जाग उठा है. वहीं दर्शक उन करोड़पति विनर को याद करने लगें, जिन्हें एक ही झटके में करोड़पति बन बैठे थे. हालांकि उन करोड़पति विनर्स में दो ऐसे भी विनर्स रहे हैं जिनका रिकॉर्ड 23 साल से अभी भी कायम है. वो रिकॉर्ड दो भाइयों ने मिलकर बनाया था, जो केबीसी के दुनिया में नरुला ब्रदर्स (Narula Brothers) के नाम से फेमस हैं.

बताते चले कि आज से करीब 9 साल पहले जब ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 8वां सीजन आया था तब, दिल्ली के दो सगे भाइयों ने शो में भाग लिया था. उनका नाम अचिन नरूला (Achin Narula) और सार्थक नरूला (Sarthak Narula) था. इन दोनों भाइयों ने साथ मिलकर अपनी जीत को अंजाम दिया था. दोनों ने भाइयों के अभी तक एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसको अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है.

नरुला ब्रदर्स का कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड

दरअसल, कौन बनेगा करोड़पति के 8वें सीजन में दो भाइयों की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि एक के बाद एक जवाब देते हुए उन्होंने 7 करोड़ रुपये तक हासिल कर लिए. इस जीत के साथ दोनों भाई केबीसी के पहले और अभी तक के आखिरी विनर हैं, जिन्होंने शो में 7 करोड़ जीते थे. आपको एक फैक्ट जानकर हैरानी होगी. 23 साल हो चुके केबीसी में अभी तक नरुला ब्रदर्स के सिवा कोई भी कंटेस्टेंट 7 करोड़ नहीं जीत पाया है.

Maha Crorepatis of #KBC Season 8 Achin Narula and Sarthak Narula recount their setback to comeback journey. #KBC12 starts tomorrow at 9 pm only on Sony. @SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/edhlXum39c

— sonytv (@SonyTV) September 27, 2020