Box Office Collection: KGF Chapter 2 ने 'बाहुबली 2' को पछाड़ा, 5 दिन में ही हिंदी में कमा लिए 200 करोड़

साउथ की बहुचर्चित फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF chapter 2) को 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. इसे 4000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स मिली हैं. इसे रिलीज किए हुए 5 दिन का वक्त बीत चुका है और फिल्म धुआंधाड़ कमाई कर रही है और इसने ताजा आंकड़ों के अनुसार हिंदी में 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. इसने प्रभास (Prabhas) की फिल्म ‘बाहुबली 2’ (Bahubali 2) का सबसे तेज कमाई करने वाला रिकॉर्ड (KGF Chapter 2 Hindi Box Office record) तोड़ दिया है. पहले प्रभास (Prabhas) स्टारर फिल्म के हिंदी वर्जन ने 7 दिन में 200 करोड़ कमाई करने का आंकड़ा छुआ था. अब इसे केजीएफ ने तोड़ दिया है.

अगर केजीएफ 2 के हिंदी वर्जन (KGF Chapter 2 Hindi) की कमाई पर पहले दिन से नजर डाली जाए तो इसने रिलीज के पहले दिन यानी कि गुरुवार को 53.95 करोड़, शुक्रवार को 46.79 करोड़, शनिवार को 42.9 करोड़ और रविवार को 51 करोड़ की कमाई की. इनका टोटल 194.68 करोड़ है. ऐसे में पांचवे दिन यानी कि सोमवार की कमाई को लेकर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म ने अपने पहले सोमवार को करीब 24 करोड़ की कमाई की है. इसे लेते हुए मूवी की हिंदी बेल्ट में कमाई 200 करोड़ के पार 219 करोड़ पहुंच रही है. वहीं, फिल्म ‘बाहुबली 2’ की हिंदी में कुल कमाई 510 करोड़ रही थी.

Early Estimates for #KGFChapter2 Hindi in India is around ₹ 25 Crs Nett.. Very good hold!



अब अगर संजय दत्त (Sanjay Dutt), रवीना टंडन (Raveena Tandon) और यश (Yash) स्टारर फिल्म केजीएफ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन (KGF 2 Worldwide Collection) की बात की जाए तो ये 617.45 करोड़ पहुंच गया है. फिल्म ने पहले दिन 164.20 करोड़, दूसरे दिन, 128.90 करोड़, तीसरे दिन 137.10 करोड़, चौथे दिन 127.25 करोड़ और पांचवे जिन 60 करोड़ की कमाई की. वहीं, साउथ फिल्म एनालिटिक्स रमेश बाला के ट्वीट के अनुआर मूवी केरल में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है. यहां पहले वीकेंड में इसने यानी की चार दिन में 28 करोड़ की कमाई की. जबकि ‘बीस्ट’ ने पांच दिन में यहां पर 9.80 करोड़ की कमाई की थी.

#Kerala BO – 1st Weekend :

1. #KGFChapter2 – ₹ 28 Crs (4 Days)

2. #Beast – ₹ 9.80 Crs (5 Days)

A state where #KGF2 took everyone by surprise.. Pre-release, this was unimaginable..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 19, 2022