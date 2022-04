Box Office पर KGF 2 की सुनामी, केजीएफ के हिंदी वर्जन का तहलका; बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म

यश-स्टारर केजीएफ: चैप्टर 2 (KGF: Chapter 2) ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर सुनामी ला दी है जिसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की न जाने कितनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच दिया है. फिल्म को देखने के लिए लगातार देश और दुनिया भर की 10000 स्क्रीन (KGF Show timing) पर सभी शो लबालब भरे जा रहे हैं. कहने को भले ही ये कन्नड़ स्टार की फिल्म हो लेकिन उत्तर भारत के लोगों से इसे ज्यादा प्यार मिल रहा है. इसे देखने के बाद एक बार फिर हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार को जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है. फिल्म ने चौथे दिन पर सेंचुरी मारी है.

ग्लोबल टॉप 10 फिल्मों की सूची में दूसरे नंबर पर KGF 2

14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई फिल्म ने चौथे दिन करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (KGF 2 Day 4 Box office Collection) किया. सभी भाषाओं से इसने कुल 551.83 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. केजीएफ 2 के आगे बॉलीवुड की फिल्मों कहीं नहीं टिक पा रही हैं और ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए हर रोज नया बेंचमार्क स्थापित कर रही है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने सोमवार को फिल्म की सफलता के बारे में ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि 15 से 17 अप्रैल के वीकेंड के लिए कॉमस्कोर की ग्लोबल टॉप 10 फिल्मों की सूची में दूसरे स्थान पर केजीएफ 2 शामिल है.

Here is @Comscore Global Top 10 Movies for the Apr 15th to 17th Weekend..#KGFChapter2 is at No.2.. https://t.co/XsG1gVLe7G

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 18, 2022