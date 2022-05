Bagheera: Box Office पर रिकॉर्डतोड़ कमाने के बाद KGF के प्रोड्यूसर ने किया नई एक्शन का ऐलान, ये होंगे लीड एक्टर

यश (Yash) स्टारर साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का लाभ उठाते हुए ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF 2) के निर्माता होम्बले फिल्म्स (Hombale Films) अपने अगले क्लासिक वेंचर के साथ तैयार हैं. हाल ही में केजीएफ के मेकर्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान भी कर दिया है जिसका टाइटल ‘बघीरा’ (Bagheera) है जो KGF की तरह ही एक्शन थ्रिलर होगी. वैसे तो प्रशांत नील की फिल्म के सीक्वेल में भी बघीरा नाम का एक विलन है जिसे संजय दत्त ने प्ले किया है लेकिन अब होम्बले प्रोडक्शन ने इस टाइटल की फिल्म का ऐलान भी कर दिया है. इसके जरिए साउथ के एक्टर श्री मुरली (shree murli) और केजीएफ निदेशक प्रशांत नील (Prashanth Neel) फिर से साथ काम करेंगे.

KGF के डायरेक्टर ने लिखी बघीरा की स्ट्रिप्ट

बघीरा को लेकर खुद प्रशांत नील ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐलान किया है. उन्होंने फिल्म के मुहूर्त की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा, ‘#Bagheera मैं जानता हूं कि ये भी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक होगी. @VKiragandur, #Suri और @SRIMURALIII सहित बघीरा की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट.’ इससे पहले केजीएफ फेम निर्देशक के साथ मुरली उग्रम फिल्म में काम कर चुके हैं और वे दोनों एक बार फिर साथ में सेट पर वापसी कर रहे हैं. ‘बघीरा’ की स्क्रिप्ट प्रशांत नील ने लिखी है और फिल्म का निर्देशन डॉ. सूरी करेंगे. हालांकि, होम्बले फिल्म्स के मेकर्स की ओर से फिल्म की बाकी स्टार कास्ट का खुलासा किया जाना बाकी है.

#Bagheera

I know this will be one of my favourite’s 💥

All the best to @VKiragandur sir ,@SRIMURALIII #Suri @hombalefilms and the entire team. pic.twitter.com/sM9Xb3hjLh

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) May 20, 2022