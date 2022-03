'रॉकी भाई' Yash की फिल्म KGF को लेकर हुआ बड़ा ऐलान, मेटावर्स में होगी 'KGFverse' की एंट्री, जानें

साउथ एक्टर यश की बहुचर्चित फिल्म ‘KGF चैप्टर 2’ के ट्रेलर के बाद से जहां फैंस के बीच इसका जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है वहीं, अब मेकर्स ने लोगों के रॉकी भाई यश की ‘केजीएफ’ की दुनिया से लोगों को रूबरू कराने का फैसला किया है. इसमें लोग ‘KGF’ को एक्सप्लोर और अनुभव कर पाएंगे. फिल्म ने मेटावर्स में एंट्री कर ली है, जिसे मेकर्स ने ‘KGFverse’ के नाम से सभी को इंट्रोड्यूस करवाया है.

फ्रैंचाइज़ी को प्रशंसकों से मिले प्यार के बदले मेकर्स की ओर से ‘KGFverse’ का फैसला लिया गया है. KGFverse एक डिजिटल अवतार-बेस्ड यूनिवर्स है, जिसका निर्माण प्रशंसकों के लिए किया गया है. आने वाले दिनों में, निर्माता प्रशंसकों के लिए मेटावर्स में फ्रैंचाइजी के विस्तार के रूप में वर्चुअल एनवायरनमेंट और गेम की एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें वो सक्षम भी हो रहे हैं. एल-डोरैडो (जिस किताब पर KGF फ्रैंचाइजी आधारित है.) के टोकन के मालिक होने से शुरू होकर, प्रशंसक एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, जो उन्हें फिल्म के अवतार, प्रॉप्स, लैंड पार्सल और एनएफटी के रूप में बाकी यादगार चीजों में एक्सेस देता है. इसके मेंबर्स को अन्य एनएफटी, सरप्राइज एयरड्रॉप्स और फिल्म के व्यक्तिगत इवेंट्स में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा.

#Metaverse is going to be Rocky Bhai’s world soon.

Get ready for a grand entry.

Stay tuned as the sale goes live on April 7th.#KGFVerse: https://t.co/S1nl4zLPiD#KGFChapter2 @TheNameIsYash @prashanth_neel @VKiragandur @hombalefilms pic.twitter.com/8qCiQXjvDg

— Hombale Films (@hombalefilms) March 30, 2022