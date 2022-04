KGF2 Box Office day 6: 'केजीएफ चैप्टर 2' का इंडिया के बाद USA में दिखा दम, कमाई के मामले में बनी नंबर 1

साउथ सिनेमा (South cinema) की मोस्टअवेटेड फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (KGF Chapter 2) को 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. इसे महज 5 दिनों के भीतर ही ब्लॉकबस्टर (KGF2 Blockbuster) घोषित कर दिया गया है. इसके हिंदी वर्जन (KGF2 hindi version) ने ‘बाहुबली 2’ (Bahubali 2) और ‘आरआरआर’ (RRR) जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. इसने महज 5 दिन में 200 करोड़ का हिंदी में कलेक्शन (KGF2 hindi Collection) किया है. अब छठवें दिन फिल्म ने यूएसए में भी इतिहास रच दिया है. यहां पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ की पहली मूवी बन गई है.

प्रशांत नील (Prashanth Neel) स्टारर फिल्म ‘केजीएफ 2’ (KGF2 Box office collection day 6) के छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इसने रिलीज के छ दिन में 600 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वीकेंड के बाद भी आम दिनों में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. अगर इसका ट्रेंड लगातार इसी तरह से चलता रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी. इसे 4500 स्क्रीन्स पर पांच भाषाओं में रिलीज किया गया था. मूवी ने मंगलवार को 20 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये कलेक्शन हिंदी वर्जन का है. वहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18 अप्रैल को फिल्म ने 5.09 करोड़ का कलेक्शन किया.

Early estimates for #KGFChapter2 Hindi for its 1st Tuesday is around ₹ 20 crs Nett.. India

इसके साथ ही ‘केजीएफ 2’ ने यूएसए (KGF2 in USA) में इतिहास रच दिया है. ये पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म है, जिसने 5 मिलियन डॉलर मार्क किया है. ये आंकड़ा करीब 39 करोड़ होता है. मूवी का यूएसए में ये कलेक्शन महज पांच दिनों में किया है. इसी के साथ ही ये USA में इतना कलेक्शन करने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बन गई है.

#KGF2 becomes the FIRST Kannada movie to reach $5M mark in USA in just 5 days.

💵💲5,083,203 [₹ 38.89 cr]

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) April 19, 2022