'अभी भी नागरिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे...', इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बोले अमिताभ बच्चन

कोलकाता. कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का गुरुवार को उद्गाटन हुआ. इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिल्वर स्क्रीन लगातार राजनीतिक विचारधारा का युद्धक्षेत्र बनती जा रही है. इस दौरान उन्होंने देश की स्वतंत्रता से पहले फिल्मों पर ब्रिटिश सेंसरशिप पर भी बात की. उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सेंसरशिप के वक्त उत्पीड़िकों, सांप्रदायिकता और सामाजिक एकता जैसे विषयों का क्या हाल था. विवादों से दूर रहने की छवि रखने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन ने नागरिक स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति पर टिप्पणी की.

80 साल के अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा, ‘अभी भी, मैं निश्चित हूं कि स्टेज पर बैठे मेरे साथी इस बात से सहमत होंगे कि नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं.’ गौरतलब है कि उनके साथ स्टेज पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी थे. उनकी नई फिल्म ‘पठान’ बॉयकॉट क्लब के निशाने पर है. इस दौरान शाहरुख खान ने स्टेज से ‘सकारात्मकता’ का संदेश दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर कहा, ‘यह संकीर्ण विचारधारा को दिखाता है, जो व्यक्ति की सीमाओं को समेट देता है.

#WATCH | “Even now, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression”: Amitabh Bachchan at the 28th Kolkata International Film Festival pic.twitter.com/ycBY5LhRP2

— ANI (@ANI) December 15, 2022