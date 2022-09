Krishnam Raju Death: कृष्णम राजू के निधन से साउथ को बड़ा झटका, चिरंजीवी समेत इन सेलेब्स ने जताया दुख

साउथ सिनेमा में 180 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके एक्टर और ‘बाहुबली’ (Bahubali) स्टार प्रभास के मामा कृष्णम राजू (Krishnam Raju Death) का 11 सितंबर को निधन हो गया. उन्होंने 82 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली. खबरों की मानें तो वो कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. उन्होंने इंडस्ट्री में पांच दशकों तक राज किया है. आखिरी बार उन्हें प्रभास के साथ फिल्म ‘राध श्याम’ में देखा गया था. उनके निधन की खबर के आने के बाद साउथ में शोक की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी दुख जता रहे हैं. इसमें चिरंजीवी (Chiranjeevi) समेत जूनियर एनटीआर (Jr NTR) जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं.

महेश बाबू ने समेत इन्होंने किया ट्वीट

कृष्णम राजू के निधन की खबर सुनने के बाद महेश बाबू ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा, ‘सुनकर बड़ा झटका लगा कि कृष्णम राजू अब नहीं रहे. ये मेरे और पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा दिन है. सिनेमा में उनके काम और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. इस मुश्किल घड़ी में प्रभास और पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.’

Extremely saddened to know about the demise of Krishnam Raju garu. Today we have lost a legend of Indian cinema. My condolences to his family. — Kalyanram Nandamuri (@NANDAMURIKALYAN) September 11, 2022

Deeply saddened by Krishnam Raju Garu’s passing away. I extend my heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace… — Jr NTR (@tarak9999) September 11, 2022

Shocked to learn that Krishnam Raju garu is no more… A very sad day for me and the entire industry. His life, his work and his immense contribution to cinema will always be remembered. My deepest condolences to Prabhas and the entire family during this difficult time 🙏 — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 11, 2022

जूनियर एनटीआर ने लिखा, ‘कृष्णम राजू के निधन से गहरा झटका पहुंचा है. मैं उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले…’. वहीं, पवन कल्याण (Pawan Kalyan) ने प्रेस रिलीज में लिखा, ‘कृष्णम राजू को उनके यूनिक स्टाइल के लिए जाना जाता है. एक अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक नेता के रूप में सभी की प्रशंसा पाने वाले श्री कृष्णम राजू के निधन की खबर ने गहरा सदमा दिया है. वो बीमार थे और मुझे लगा था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे’. इसके अलावा चिरंजीवी ने भी साउथ की क्षेत्रिय भाषा में पोस्ट लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. फैंस भी एक्टर के निधन से काफी दुख हैं और वो भी पोस्ट लिखकर शोक व्यक्त की है.

Rest In Peace Rebel Star ! pic.twitter.com/BjSKeCbIMR — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 11, 2022

A Legend Has left us… A man with a Heart of Gold.. Rest in Peace sir 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 will miss your Presence and Motivational words always… @UVKrishnamRaju #KrishnamRaju 🙏🏽 pic.twitter.com/0a4bhAik0r — Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) September 11, 2022

A Bad Morning! Truly shocking..

Hard to believe that #KrishnamRaju garu is no more! REST IN PEACE SIR My deepest condolences to Prabhas Anna, family and friends! pic.twitter.com/Vg2aLrNZsp — Naga Shaurya (@IamNagashaurya) September 11, 2022

Deeply saddened to hear that Krishnam Raju Garu is no more. Sending my deepest condolences to his near and dear. May his soul rest in peace.. — nithiin (@actor_nithiin) September 11, 2022

कृष्णम राजू को ‘रिबेल’, ‘राधे श्याम’, ‘बिल्ला द डॉन’ और ‘द रिटर्न ऑफ रिबेल 2’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. वो बेहतरीन एक्टर होने के साथ-साथ एक नेता भी थे. वे 998 से लेकर 2002 तक वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री रहे थे. 1966 में एक्टिंग में डेब्यू करने वाले एक्टर को तीन स्टेट नंदी अवॉर्ड और साउथ के 5 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है. अगर कृष्णम राजू के निधन के बारे में बात की जाए तो पहले 10 सितंबर को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद एक्टर को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था. मगर वो अपनी जिंदगी की जंग जीत ना सके और उनका रविवार को निधन हो गया. एक्टर अपने पीछे पत्नी और तीन बेटियों को अकेले छोड़ गए हैं.

