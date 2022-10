KRK ने विजय देवरकोंडा के बुरे बर्ताव को ठहराया पुरी Liger Flop का जिम्मेदार, कहा- 50% नुकसान की करें भरपाई

विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने ‘Liger’ से बॉलीवुड डेब्यू के लिए खूब मेहनत थी, उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की और स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी. बावजूद इसके फिल्म बहुत तरह से फ्लॉप गई और इसने मेकर्स को मुश्किल में डाल दिया है. भले ही फिल्म का प्रचार बिग स्केल पर किया गया हो लेकिन स्क्रीन पर इसे देखने के लिए टिकट खिड़की पर लोग नहीं दिखे. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटने के पीछे का कारण कमाल आर खान लीडिंग स्टार विजय देवरकोंडा को बता रहे हैं.

जी हां, केआरके अर्जुन रेड्डी स्टार को लाइगर के फ्लॉप होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. मालूम हो कि पुरी जगन्नाध इस समय लाइगर डिजास्टर को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि निर्देशक को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने घेर लिया है और वे उनकी फैमिली को भी धमकियां दे रहे हैं. ऐसा कर वे अपने बड़े नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं. रुपए देने के लिए उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है. इसी बीच केआरके अब विजय देवरकोंडा की खिंचाई कर रहे हैं और उन्हें लाइगर की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

Dear @TheDeverakonda film #Liger was a disaster because of your bad attitude, arrogance and worst acting. So why producer #PuriJagannadh should bear all the losses? At least you should share 50% of loss.

— KRK (@kamaalrkhan) October 26, 2022