Liger फ्लॉप के बाद रोकी जा रही विजय देवरकोंडा की 'Jana Gana Mana'? चार्मी कौर ने तोड़ी चुप्पी, लिखा RIP...

विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर पुरी जगन्नाथ निर्देशित की ‘लाइगर’ बॉक्स ऑफिस पर निश्चित रूप से निर्माताओं के साथ-साथ बॉलीवुड के लिए भी एक बड़ा झटका थी. 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर करण जौहर को बड़ी उम्मीदें थीं और इसका निर्माण भी बिग स्केल पर किया गया था, अफसोस ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. इसके चलते डिस्ट्रीब्यूटर्स को करोड़ों का घाटा लगा है और इसने दर्शकों को भी निराश किया है. चूंकि लाइगर एक बड़ी डिसास्टर घोषित हो चुकी है और अब इसके मेकर्स को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें तल रही हैं. लाइगर के बुरी तरह से पिटने के बाद फिलहाल विजय अपनी अगली फिल्म ‘जेजीएम’ (जन गण मन) के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसे भी पुरी द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा. इसे लेकर कहा जा रहा है कि JGM को रोक दिया गया है. हालांकि, अब लाइगर की निर्माता चार्मी कौर ने चुप्पी तोड़ी है.

दरअसल, बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड के बीच बड़े पर्दे पर लाइगर के फ्लॉप होने के बाद अफवाहें उड़ रही हैं कि विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म जन गण मन (JGM) को रोका जा रहा है. ऐसी भी अफवाह थी कि निर्देशक-निर्माता पुरी जगन्नाथ और सह-निर्माता चार्ममे कौर ने अपना बिजनेस अलग- अलग कर लिया है. इसी बीच चार्मी कौर का एक ट्वीट आया है, जो इस तरह की बातों से एक दम अलग है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘अफवाहें..अफवाहें..अफवाहें.. सभी अफवाहें गलत हैं या कहें झूठी हैं! काम प्रगति पर है.. RIP rumours!! हालांकि चार्मी ने अपने इस ट्वीट में जेजीएम का जिक्र नहीं किया है. वहीं ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो इस समय जेजीएम की स्क्रिप्ट और बजट पर दोबारा काम किया जा रहा है.

Rumours rumours rumours!

All rumours are fake!

Just focusing on the progress of ..

Meanwhile, RIP rumours !!

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) September 8, 2022