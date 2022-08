Liger Twitter Review: #Boycott ट्रेंड के बीच रिलीज हुई विजय देवरकोंडा की 'लाइगर', देखने के बाद निराश हुए फैंस

Liger Release And Review: तेलुगू स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) स्टारर मोस्ट अवेटेड ‘लाइगर’ (Liger Movie) आज देश और दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में विजय देवरकोंडा ने हकलाने वाले किकबॉक्सर की भूमिका निभाई है, जबकि अनन्या उसकी गर्लफ्रेंड के किरदार में हैं. पुरी जगन्नाध निर्देशित फिल्म में राम्या कृष्णन (Ramya Krishnan) ने लीड स्टार की मां और रोनित रॉय ने उनके गुरु की भूमिका निभाई. ये तेलुगू, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज हुई है. यह एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे तकरीबन 2500 स्क्रीन मिली हैं और इसके जरिए तेलुगू स्टार ने हिंदी में डेब्यू किया है. अब डालते हैं ‘लाइगर’ देखने वाले दर्शकों के रिएक्शन पर एक नजर.

‘लाइगर’ पर दर्शकों के मिले-जुले रिएक्शन्स

लाइगर (Liger Review) फिल्म को लेकर लोगों के मिले- जुले रिएक्शन्स आ रहे हैं. जहां कुछ लोगों को ये फिल्म शानदार लगी तो वहीं तमाम को इसमें देवरकोंडा और अनन्या का लव ट्रैक कुछ खास पसंद नहीं आया. देवरकोंडा और अनन्या की फिल्म को देखने के बाद एक फैन ने लिखा, फर्स्ट हाफ अच्छा है और राम्या क्रष्णन का करैक्टर भी शानदार है. देवरकोंडा के लुक्स और फाइट भी बढ़िया लगी लेकिन लव ट्रैक ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा. जबकि एक फैन ने लिखा, जैसा कि फिल्म में डायलॉग है वाट लगा देंगे…ये उसी ही उम्मीद पर खरी उतरी..

Decent First Half with very Good BGM 👍 Ramya Krishna Characterisation 🔥 #VijayDeverakonda Fights & Looks🔥 Love track is not much effective 👎

फिल्म में देवरकोंडा की मेहनत को सराह रहे फैंस

फिल्म में जिस तरह से देवरकोंडा ने अपने रोल को 100 फीसदी देने के लिए मेहनत की है, उसे दर्शक सराह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, जो लोग तेलुगू स्टार की फिल्म को बायकॉट liger boycott) कर रहे हैं, वो उसे दूसरा सुशांत सिंह राजपूत (SSR) बना रहे हैं…

बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई फिल्म

एक यूजर ने देवरकोंडा के फैंस का वीडियो शेयर कर लिखा, सॉरी पुरी सर हम सिर्फ अपने पसंदीदा स्टार के लिए देख रहे हैं..एक ने लिखा, #ligerreview #liger USA टॉक- यह एक मास मसाला एक्शन ड्रामा है – दर्शकों से जोड़ रही है फिल्म…

#Liger #ligerreview Quick Review – Very Poorly written and executed. Cringe level performances and scenes. Nothing special in this, not even a single thing to praise in this movie. Rating would be – 1/5. In Simple words, Liger = Disaster. pic.twitter.com/tFUVsjISgS

— Bhuvan’s Journey (@bhuvans_journey) August 25, 2022