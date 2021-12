Rashmika Mandanna के फेवरेट स्टार Vijay Deverakonda को पसंद है ये सरकार, ऐसे बयां किया प्यार

साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘लाइगर’ (Liger) को लेकर चर्चा में हैं जिसमें वे अनन्या पांडे (Ananya Pandey) के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे. यह उनकी पहली बॉलीवुड मूवी होगी लेकिन फिलहाल वे अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, विजय देवरकोंडा ने हाल ही में तेलंगाना सरकार की तारीफ की है. अभिनेता ने केसीआर सरकार को (Kalvakuntla Chandrashekhar Rao) सिनेमा टिकट रेट्स (Cinema Tickets Rates) के संबंध में अनुकूल निर्णय (favourable decision) लेने के लिए सराहा है. ‘गीता गोविंदम’ के अभिनेता ने भरोसा जताया है कि दूसरे दिन घोषित नई दरों से फिल्म इंडस्ट्री को मुनाफा होगा.

विजय देवरकोंडा ने कहा, उन्हें तेलंगाना सरकार पसंद करते हैं और वे इससे प्यार करते हैं…जिसकी कोशिश रहती है कि इंडस्ट्री को कैसे समृद्ध कैसे बनाया जाए. हालांकि, वे अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और समृद्धि को हमेशा बढ़ाने के लिए तेलंगाना सरकार को पूरी तरह से धन्यवाद नहीं दे सकते हैं. ‘लाइगर’ अभिनेता ने मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रयासों, प्रो-टॉलीवुड लीडर केटी रामा राव और सिनेमैटोग्राफी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के प्रयासों को निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

How to make an industry prosperous 101

Cannot thank the Telangana Govt. enough for always looking to increase health and prosperity of the economy! @TelanganaCMO @KTRTRS @YadavTalasani

I love my govt.

The Telugu Film industry – one of the biggest in the country.. is thankful pic.twitter.com/2SW0R0S9y1

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) December 25, 2021