करण जौहर की 'Liger' के लिए वेगास पहुंचे Vijay Deverakonda, अमेरिकन बॉक्सर Mike Tyson संग शूटिंग शुरू

विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) मुख्य रूप से साउथ के सुपरस्टार हैं लेकिन उनके फैंस फेहरिस्त पूरे भारत में हैं. उनके चाहने वाले उन्हें बी-टाउन में देखना चाहते थे और फिल्म ‘लाइगर’ (Liger) से ये इंतजार खत्म हुआ. फिल्म में देवरकोंडा बॉलीवुड की न्यूकमर एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे. पिछले कई दिनों देवरकोंडा लास वेगास में लाइगर की शूटिंग कर रहे हैं. इसकी जानकारी फिल्म के प्रोड्यूसर और देवरकोंडा ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए दी है.

‘लाइगर’ (Liger) की प्रोड्यूसर चार्ममे कौर ने US में टीम की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘टीम #Liger की रिपोर्टिंग वेजस से.’ फोटो में फिल्म के निर्देशक पुरी जगन्नाथ और बाकी क्रू को एक साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है और सभी मुस्कुरा रहे हैं. उन्होंने एक और तस्वीर शेयर कर वेगास से फैंस को गुड मॉर्निंग विश दी. इसके अलावा भी उन्होंने अभी-अभी एक पोस्ट शेयर की है जिसमें विजय सहित टीम के सभी मेंबर्स चिल करते हुए नजर आ रहे हैं.

Boys chilling in vegas before kick starting an intense schedule #LIGER @TheDeverakonda @PuriConnects pic.twitter.com/z7UfP0mjhp

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) November 13, 2021