Kangana Ranaut ने KGF 2 स्टार Yash को बताया यंग 'एंग्री मैन', RRR के Jr NTR, Ram Charan और Allu Arjun के लिए..

साउथ के सुपरस्टार फिल्म पुष्पा: द राइज के अल्लू अर्जुन (Allu Arjun), आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर, (Jr NTR), केजीएफः चैप्टर 2 फेम यश (Yash Kumar) और राम चरण (Ram charan) इन दिनों बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साउथ सिनेमा (South Cinema) अब बॉलीवुड पर हावी होता दिख रहा है, क्योंकि हाल के सालों में बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर दक्षिण भारतीय फिल्मों का जलवा छाया हुआ है. उत्तर भारत के लोगों को साउथ की फिल्मों का डब वर्जन काफी पसंद आने लगा है और बॉलीवुड को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के जहन में भी ये सवाल है कि आखिर साउथ में हिंदी फिल्में क्यों पसंद नहीं की जाती जबकि वहां की कहानियों को यहां खूब प्यार मिलता. इसी बीच कंगना रनौत ने भी साउथ स्टार्स को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हार्ड वर्क के साथ-साथ अपनी संस्कृति से जुड़े हैं Jr NTR- Ram Charan

बॉलीवुड की क्वीन ने भी साउथ के एक्टर्स के ग्राउंडेड होने की तारीफ की है. अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अल्लू अर्जुन, राम चरण, जूनियर एनटीआर और यश की तारीफ में एक नोट लिखा और कोलाज बनाकर तस्वीर साझा की है. उन्होंने लिखा, ‘साउथ सुपरस्टार्स अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और उनकी जड़ें काफी गहरी हैं. उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के अलावा उनकी प्रामाणिकता (authenticity) ही दर्शकों को बांधे रखती है.’

Yash पर कंगना का रिएक्शन, लौटा दिया ‘एंग्री मैन’

एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में, अभिनेत्री ने KGF 2 के स्टार यश की तारीफ की और लिखा, ‘यश एंग्री यंग मैन (Angry young man) है जिसे भारत कई दशकों से याद कर रहा है. वे उस शून्य को भरते हैं जिसे अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 70 के दशक से छोड़ा था…. वंडरफुल…’बता दें कि इससे पहले भी कंगना कई मौकों पर साउथ के स्टारडम की खुलेआम तारीफ कर चुकी हैं और बॉलीवुड के खिलाफ वे आए दिन ही हमला बोलती हैं.

झांसी की रानी के बाद Dhaakad बनेंगी कंगान रनौत

फिलहाल कंगना रनौत अपनी lock up सीरीज को लेकर चर्चा में हैं जिसकी वे होस्ट हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ (Dhaakad Trailer) का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. इस पर उन्होंने खुलासा किया कि एक्शन फिल्म, जो रजनीश रज़ी घई द्वारा निर्देशित और दीपक मुकुट और सोहेल मक्लई द्वारा निर्मित है, 20 मई को रिलीज होने जा रही है. धाकड़ में कंगना रनौत एजेंट अग्नि (Agent Agni) के रूप में नजर आएंगी. PTI से बातचीत में अभिनेत्री ने कहा, ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi) में एक्शन सीक्वेंस को मैंने खूब एंजॉय किया..लोगों ने मुझे पसंद किया, साथ ही ढेर सारा प्यार और प्रशंसा भी मिली. हमारे सिनेमा में रियल सेंस में शायद ही कभी हीरोइन्स एक्शन सीन्स का परफोर्म करती हैं…..’

एक्शन फिल्म पाकर खुश हैं कंगना

अभिनेत्री ने आगे कहा, ‘जब ‘धाकड़’ मेरे पास आई, तो मुझे यह देखकर खुशी हुई कि किसी ने एक हार्डकोर कमर्शियल फिल्म में एक महिला को एक्शन हीरोइन के रूप में देखने की हिम्मत की है.’ इसे करने के लिए एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड हैं और फिलहाल इसका प्रमोशन कर रही हैं. फिल्म में कंगना के अलावा शाश्वत चटर्जी, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता अहम भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन करने वाले रज़ी घई (Razy Ghai) ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्ट्रेस ने की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है.

