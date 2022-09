Mahesh Babu Mother Passes Away: बीमार होने के चलते महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का निधन, फैंस ने जताया दुख

साउथ सिनेमा जगत में एक बार फिर से गम का माहौल हो गया है. तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) के घर मातम छाया हुआ है. इसकी वजह उनकी मां इंदिरा देवी (Indira Devi) का निधन है. वो सुपरस्टार कृष्णा (Superstar Krishna) की पत्नी थीं. इससे पहले जनवरी, 2022 में ही महेश ने अपने बड़े भाई रमेश बाबू को खो दिया था और अब मां का भी साया सिर से उठ गया है. ऐसे में ये घड़ी एक्टर के लिए बेहद ही दुखमय है. बताया जा रहा है कि उनका निधन बीमार होने की वजह से हो गया है.

महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का निधन (Indira Devi Death) हैदराबाद में हुआ और उन्होंने बुधवार की सुबह 4 बजे अपनी अंतिम सांस ली है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि एक्टर की मां उम्र से संबंधित बीमारी से जूझ रही थीं. उन्हें कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था. सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी और महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का पार्थिव शरीर पद्मालय स्टूडियो में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. उनका अंतिम संस्कार महा प्रस्थानम में किया जाएगा.

मां के निधन के बाद परिवार ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है. इसमें उनकी ओर से लिखा गया है कि ‘दिग्गज एक्टर कृष्णा और महेश बाबू की मां श्रीमति इंदिरा देवी का निधन हो गया है. पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था. उनका पार्थिव शरीर पद्मालय स्टूडियो में 9 बजे लाया जाएगा. इसके बाद अंतिम यात्रा निकालकर महा प्रस्थानम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.’

It is with great sadness that passing of our #MaheshBabu mother… Indira devi garu…

she breathed her last breath today.

Our deepest condolences to the ghattamaneni family and wellwishers. Om shanti #RIPIndiraDeviGaru

Stay strong anna @urstrulyMahesh Anna … pic.twitter.com/0HNiw4ZcNi

