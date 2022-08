16 साल का हुआ महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर का बेटा, लाडले गौतम के लिए मम्मी-पापा ने लिखा प्यारा नोट

तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) और एक्ट्रेस वाइफ नम्रता शिरोडकर (Namrata Shirodkar) के बेटे गौतम आज अपना 16वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. बेटे के जन्मदिन को महेश और नम्रता ने स्पेशल बना दिया है. दोनों ने ही स्पेशल अंदाज में उन्हें जन्मदिन विश किया है. गौतम के लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्यारा नोट लिखा है. एक्ट्रेस ने बेटे के साथ सेल्फी वाली तस्वीर शेयर कर दिल की बात लिखी है तो एक्टर ने लाडले की एक फोटो शेयर कर दिल को छू जाने वाला नोट लिखा है, जिसमें उन्हें ब्राउन जैकेट में देखा जा सकता है.

महेश बाबू (Mahesh Babu) ने ट्विटर पर बेटे की एक फोटो शेयर की है. बेटे की तस्वीर को शेयर करने के साथ ही लिखा, ‘मेरे यंग मैन को 16वां साल मुबारक. तुम मुझे हर दिन गर्व महसूस करवाते हो और मैं तुम्हें बढ़ते हुए और इंतजार नहीं कर सकता हूं. जीवन के नए फेस के सफर के लिए मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद. याद रहे… मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं जब भी तुमको मेरी जरूरत लगे. मेरे बेटे ढेरे सारा प्यार… इससे ज्यादा तुम कल्पना कर सकते हो.’ एक्टर की पोस्ट पर लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं और गौतम को ढेर सारी विशेज दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘आने वाले 8 सालों में… वो भी हीरो बन जाएंगे.’ दूसरे ने लिखा, ‘यंग सुपरस्टार’. इसी तरह से लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

Happy 16 my young man!! You make me proud each day and I can’t wait to see you grow into your best self!! All my love and blessings as you journey through this new phase! Remember.. I’m always there when you need me! Love you my son.. more than you can imagine ❤️ pic.twitter.com/rmIm1qkkUB

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 31, 2022