रिलीज से पहले Mahesh Babu की 'Sarkaru Vaari Paata' ने बनाया नया रिकॉर्ड, Master और वकील साब बनीं सबसे ज्यादा..

महेश बाबू (Mahesh Babu) और कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) स्टारर ‘सरकारू वारी पाटा’ (Sarkaru Vaari Paata) और पवन कल्याण, निवेथा थॉमस (Nivetha Thomas), अंजलि, अनन्या नगल्ला स्टारर ‘वकील साब’ (Vakeel Saab) में एक चीज कॉमन हैं वो ये कि इन दोनों फिल्मों के हैशटैग ने 2021 में सोशल मीडिया पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

#SarkaruVaariPaata मनोरंजन श्रेणी (Entertainment category) में सबसे अधिक Quoted tweet बन गया है, जबकि #VakeelSaab टॉलीवुड में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला हैशटैग बना था. जब महेश बाबू ने ट्विटर पर अपनी फिल्म का एक लुक शेयर करते हुए लिखा, ‘एक्शन और मनोरंजन के इस पूरे नए सफर की शुरुआत! इस संक्रांति से जुड़ें!’ अभिनेता का ये ट्वीट को 51,000 से ज्यादा बार री-ट्वीट और लगभग 7000 Quoted ट्वीट मिले, जो देश में मनोरंजन से संबंधित ट्वीट के लिए सबसे अधिक है. ये दर्शाते हैं कि अभिनेता की इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक कितने एक्साइटेड हैं. हालांकि, अब ये फिल्म 1 अप्रैल 2022 में रिलीज होगी न कि मकर संक्राति के बीच.

Superstar @urstrulyMahesh ‘s Tweet about #SarkaruVaariPataa First Look is the most quoted tweet in Entertainment in India this year #SSMB pic.twitter.com/XcZ1gNPCpy

वहीं ‘वकील साब’ इसी साल के अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसका नाम टॉलीवुड में न केवल 2021 बल्कि 2020 में भी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हैशटैग था. Venu Sriram निर्देशित फिल्म के निर्माताओं ने इसका ऐलान करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था और इसके बाद ‘#VakeelSaab 2021 में सबसे अधिक ट्वीट की जाने वाली तेलुगू फिल्म बनी. वकील साब 2020 में सबसे अधिक ट्वीट की जाने वाली तेलुगू फिल्म थी और 2021 में भी इसका हैशटैग बरकरार रहा.

#VakeelSaab is the most tweeted Telugu movie in 2021 🔥. Vakeel Saab was most tweeted Telugu movie in 2020, Continuous domination in this year too @PawanKalyan #SriramVenu @SVC_official @MusicThaman @i_nivethathomas @yoursanjali @AnanyaNagalla #VakeelSaabRuledTeluguTwitter pic.twitter.com/6R5vXxN2Um

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) December 9, 2021