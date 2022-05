Mahesh Babu की Sarkaru Vaari Paata रिलीज के पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर, दर्शकों ने हर सीन को बताया जबरदस्त

महेश बाबू इन (Mahesh Babu) दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ‘बॉलीवुड मुझे अफॉर्ड नहीं कर सकता’. इसी बीच उनकी नई ‘फिल्म सरकारू वारी पाटा’ (Sarkaru Vaari Paata) आज यानी 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म के पहले दिन शो को देखने के लिए लाखों की संख्या में प्रशंसक सिनेमाघरों में उमड़ पड़े और बड़े पैमाने पर एक्शन से पूरी तरह से इंप्रेस होते दिख रहे हैं. फिल्म देखने वाले नेटिज़न्स ने अपना रिव्यू (Sarkaru Vaari Paata review) देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और उनके ट्वीट्स को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि फिल्म ने जश्न की लहर पैदा की है और ये बॉक्सऑफिस पर धांसू कमाई करने वाली है.

A block buster start for another

Hattrick

SUPERSTAR is back in his best

business of delivering d

performance which has the perfect

and natural comedy timing in the film.

The audience will surely experience

Mahesh Babu in a never b4

mass avatar!! #SarkaruVaariPaata

— .M9ᴹᵃʸ¹² (@SwagKhiladi) May 12, 2022