'Major' स्टार Adivi Sesh को NSG से मिला स्पेशल गिफ्ट, अभिनेता ने फैंस से बयां की खुशी

टॉलीवुड अभिनेता अदिवि शेष (Adivi Sesh) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मेजर’ (Major) का प्रमोशन कर रहे हैं. ये फिल्म 2008 में हुए ताज हमले (26/11 Mumbai Attack) में शहीद होने वाले शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन Major Sandeep Unnikrishnan) के जीवन पर आधारित है. हाल ही में फिल्म के अभिनेता 26/11 हमले की 13वीं वर्षी मुंबई पहुंचे थे, जहां पर वे संदीप के माता-पिता से भी मिले. इसके बाद वे मुंबई स्थित एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) केंद्र भी गए. इस बीच उन्हें NSG की ओर से एक कमांडो जैकेट उपहार में मिली जिसकी अदिवि ने अपने सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है.

आदिवि सेष ने कमांडो जैकेट पहन अपनी एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, ‘मुंबई में #NSG पवई और पूरे 26SCG को धन्यवाद…खास तौर से अंकल और आंटी को (संदीप उन्नीकृष्णन के पेरेंट्स). मुझे NSG (National Security Guard) परिसर का दौरा करने के बाद एक जैकेट भेंट की गई है. अंकल-आंटी से मिलना और उनसे बातचीत करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान और सौभाग्य की बात है..’ जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहीद संदीप के माता-पिता हर साल अपने प्यारे बेटे की यादों के लिए मुंबई स्थित ताजमहल पैलेस जाते हैं और इस बार उनके साथ अदिवि सेष भी गए थे. अभिनेता ने NSG जाकर उन्नीकृष्णन गेट भी दौरा किया.

Thank you to #NSG Powai in Mumbai, and the entire 26SCG. Most importantly, uncle & aunty. I have been gifted this amazing jacket after tour of the campus. Its my privilege and honour to watch uncle and aunty speak, and to speak to everyone about our efforts for

#MajorTheFilm pic.twitter.com/uVVhu6JDDV

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) November 28, 2021