Modern Love Hyderabad: लोगों को पसंद आई Amazon Prime Video की ओरिजनल सीरीज, इंटरनेट पर फिर छाए साउथ के स्टार्स

‘मॉडर्न लव हैदराबाद’ (Modern Love Hyderabad) का साउथ के लोग लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार ये वेब सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज हो गई है. सीरीज को देखने वाले इसके हर एक किरदार की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं. मल्टीस्टारर सीरीज प्यार के विभिन्न रंगों को दर्शाती है. इसके लोकल वर्जन ‘मॉडर्न लव मुंबई’ की सक्सेज के बाद दर्शकों को इसकी कहानी भी इंप्रेस कर रही है. सीरीज में पुराने शहर के दृश्य और चारमीनार, विश्व प्रसिद्ध हैदराबाद बिरयानी और खुबनी का मीठा और खट्टी दाल, संस्कृतियां, धर्म से जुड़े पुराने रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी मिलती है. फिल्म शहर की असली चीजों को दर्शाती है जिससे ये क्षेत्र के आस-पास के लोगों को और ज्यादा पसंद आ रही है.

‘Modern Love Hyderabad’ की स्टार कास्ट

इस वेब सीरीज में साउथ की एक्ट्रेस नित्या मेनन (Nithya Menen) लीड रोल में हैं, जो नूरी का किरदार निभाती हैं. आदि पिन्नीशेट्टी (Aadhi Pinisetty) उदय नाम के व्यक्ति का रोल निभाते हैं औऱ रितु वर्मा रेनुका नाम की महिला की भूमिका में हैं. इसमें रेवती मेनन (Revathi Menon), उल्का गुप्ता (Ulka Gupta), मालविका नैयर (Malvika Nair) और सुहासिनी मणिरत्नम भी अहम किरदार में हैं. नागेश कुकुनर (Nagesh Kukunoor) कुकुनर द्वारा निर्देशित ‘मॉडर्न लव हैदराबाद’ को तेलुगू भाषा में रिलीज किया गया है जिसे ऑडियंस के अनुसार, 4.3 शानदार रेटिंग मिली है. अब हम मॉडर्न लव हैदराबाद के लिए लोगों द्वारा दिए गए रिएक्शन्स पर गौर करते हैं. सोशल मीडिया पर मॉर्डन लव हैदराबाद ट्रेंड में हैं और इसे लेकर लोगों ने अपनी शानदार प्रतिक्रियाएं देनी भी शुरू कर दी हैं. यहां नेटिज़न्स के कुछ कमेंट्स हैं जो एंथोलॉजी के लिए उनके प्यार को दर्शाते हैं.

First episode last shot brought tears to my eyes WOW Missing Hyd too much #ModernLoveHyderabad — Tralala (@HoppityBee) July 8, 2022

इस सीरीज के पहले भाग को देख बहुत से दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए. एक यूजर ने लिखा, पहले एपिसोड के आखिरी शॉट ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए वाह हाइड मिसिंग टू मच…

simple story natural acting #Abijeet and malavika chemistry is very good #ModernLoveHyderabad pic.twitter.com/xZbdMtdy0J — Harika (@Harika80165321) July 7, 2022

इस सीरीज में लोगों को मालविका और अभिजीत की कैमिस्ट्री खूब पसंद आई.

Every episode in the Modern Love series is based on the TRUE EVENTS which are published in TheNewYorkTimes weekly column of the same name

Kudos to the Entire cast and crew of#ModernLoveHyderabad to make sure that these stories connected to our native#abijeet#ModernLoveonPrime pic.twitter.com/38Y07j7jpR — L❤️VE_ABI_FCᴹᵒᵈᵉʳⁿᴸᵒᵛᵉᴴʸᵈᵉʳᵃᵇᵃᵈ (@love_abijeet_FC) July 8, 2022

मॉडर्न लव सीरीज़ का हर एपिसोड TRUE EVENTS पर आधारित है, जो इसी नाम के TheNewYorkTimes साप्ताहिक कॉलम में प्रकाशित होते हैं. इसकी पूरी कास्ट और क्रू को सैल्यूट..

#ModernLoveHyderabad यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कहानियां हमारे मूल निवासी से जुड़ी हैं.

What an amazing short film by the powerhouse talents revathi and Nithya menen. It was so subtle and with amazing acting. Really enjoyed the first short film in #ModernLoveHyderabad — Raj kumar (@RajkumarSundare) July 8, 2022

#ModernLoveHyderabad a very good series on Prime video — Prabhakar (@knr_ts) July 7, 2022



एक यूजर ने लिखा, पावरहाउस टैलेंट रेवती और नित्या मेनन की क्या कमाल की शॉर्ट फिल्म है. यह बहुत ही सूक्ष्म और अद्भुत अभिनय के साथ दिखती हैं. #ModernLoveHyderabad जैसी पहली शॉर्ट फिल्म का वास्तव में बहुत दिलचस्प है.

