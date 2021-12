Mohanlal- Sunil shetty की 'Marakkar' ने रिलीज से पहले ही कमाए 100 करोड़, पीछे रह गए बॉलीवुड सुपरस्टार्स

Marakkar Lion of the Arabian review: मोहनलाल स्टारर (Mohanlal) फिल्म मरक्कर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गुरुवार (2 दिसंबर) को रिलीज हो ही गई. ये फिल्म दुनिया भर में 16,000 शो के साथ 4,100 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जिस पर हर ओर से दर्शकों का शानदार रेस्पोंस आया है. दिलचस्प बात ये है कि Marakkar: Lion of the Arabian Sea रिलीज से पहले ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है.

फिल्म के मेकर्स का दावा है कि ‘Marakkar: Lion of the Arabian Sea’ ने एडवांस बुकिंग के जरिए 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कनेक्शन कर चुकी है. फिल्म में सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) मुख्य भूमिका में हैं, जबकि सुनील शेट्टी भी एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. इसे मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया गया है.

मालूम हो कि फिल्म के रिलीज को लेकर बीते दिन ही अभिनेता मोहनलाल ने अपने ट्विटर पर जानकारी दी थी. ट्वीट में अभिनेता ने लिखा था, फिल्म ‘मरक्कर: लॉयन ऑफ द अरेबियन सी’ गुरुवार को 16,000 शो के साथ 4100 स्क्रीनों पर दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिलीज होगी. साथ ही एक अन्य पोस्ट ट्वीट कर एक्टर ने दावा किया है कि ‘यह पहली भारतीय फिल्म है, जिसने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग के जरिए 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली है.’ जानकारी के लिए बता दें मरक्कर की प्लानिंग 1996 में हुई थी लेकिन बाद में पेडिंग में पड़ी रही. बाद में इस फिल्म की शूटिंग 104 दिनों तक लगातार चली और पोस्ट प्रोडक्शन में करीब 15 दिन का वक्त लगा.

रिलीज के 2 दिन पहले ही इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था जिसे देखकर दर्शकों को इस फिल्म के आकर्षण और भव्यता का अंदाजा लगा चुका था लिहाजा उन्होंने बिना देर किए इसके टिकट एडवांस में ही बुक कर लिए थे. यह एक पीरियड वॉर फिल्म है जिसे देखकर आपको बाहुबली के कई दृश्य याद आएंगे. फिल्म में मोहनलाल के अलावा बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, अर्जुन सरजा, प्रभु, अशोक सेलवन, मंजू वारियर, कीर्ति सुरेश, नेदुमुदी वेणु, सिद्दीकी, मुकेश, प्रणव मोहनलाल, जे जे. जक्कित, मैक्स कैवेनहम जैसे भी कई स्टार अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं.

Tags: Box Office Collection, Keerthy Suresh, Mohanlal, Mohanlal Drishyam