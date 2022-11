गलवान पर ट्वीट कर बुरी तरह फंसी ऋचा चड्ढा, शिवसेना प्रवक्ता भड़के, कहा- राष्ट्रविरोधी ट्वीट करने वालों पर हो कार्रवाई

मुंबई: एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के ट्वीट ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है, दरअसल, उन्होंने गलवान घाटी को लेकर मजाक बनाया है जिस पर शिवसेना प्रवक्ता (उद्धव गुट) आनंद दुबे ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी ट्वीट करने वाले ऐसे अभिनेताओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

रिपोर्ट के अनुसार ऋचा पर आरोप लग रहे हैं कि वे अपने ट्वीट में भारतीय सेना का मजाक उड़ा रही हैं. जब भारतीय सेना ने कहा कि सरकार अनुमति देगी तो वे पाकिस्तान से POK वापस ले सकते हैं, इसी पर ऋचा ने लिखा (Galwan says Hi) कि गलवान भी आपको हाय करता है. इस ट्वीट पर वह बुरी तरह फंस गई हैं.

Mumbai | An actor Richa Chadha has made a joke dragging Galwan valley in her tweet. I demand the CM & HM to take stringent action on this. Such actors, who make anti-national tweets should be banned: Shiv Sena Spox (Uddhav faction) Anand Dubey pic.twitter.com/qOiXcl6J4Q

Bollywood actress Richa Chadha mocks Indian Army with a ‘Galwan taunt’ says “Galwan says hi” after Indian Army said they can take back PoK from Pakistan!

She confirms once again there is no limit to how low this industry can drop. A boycott is all they are worth!

#RichaChadha pic.twitter.com/oUv6MrgGiC

— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY 🇮🇳 (@AdvAshutoshBJP) November 24, 2022