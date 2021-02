'Devi Sri Prasad' फेम Sri Kishore की लव स्टोरी है 'My Indian Boyfriend', जल्दी होगी रिलीज

क्रॉस कल्चर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'My Indian Boyfriend' का निर्देशन तेलुगू सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर श्री किशोर (Sri Kishore) कर रहे हैं, जिन्होंने 'देवी श्री प्रसाद', (Devi Sri Prasad) और 'सासेशम' (Sasesham) जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है. किशोर तेलंगाना के नालगोंडा से ताल्लुक रखते हैं. उन्हें देवी प्रसाद के जरिए अहम पहचान मिली है जो कि उनकी सुपरहिट फिल्म है.अपनी अपकमिंग इंडो-चायनीज फिल्म 'My Indian Boyfriend' को लेकर किशोर ने बताया कि यह एक भारतीय पुरुष और हांगकांग चाइनीज महिला के प्यार की लव स्टोरी है. फिल्म की कहानी में बताया जाएगा कि एक भारतीय व्यक्ति और हांगकांग चाइनीज महिला के बीच किस तरह से प्यार के फूल खिलते हैं और वे इस रिश्ते को कहां तक ले जाते हैं. किशोर ने कहानी के 'My Indian Boyfriend' की रिलीज को लेकर भी जानकारी दी है. निर्देशक ने बताया कि फिल्म अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म तमिल, तेलुगू के अलावा हिंदी में भी डब की जाएगी. फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है.किशोर ने आगे अपने बारे में बताया कि, "मैंने 2000 के दशक की शुरुआत में हैदराबाद बेस्ड एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में डांस सीखा था. अब मुझे हांगकांग में एक डांस टीचर के रूप में अपनी प्रतिभा को दर्शाने का अवसर मिला, जहां बॉलीवुड के गीतों को काफी पसंद किया जाता है और सेलेब्स की फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है. बतौर डांस टीचर मैं यहां से थोड़े पैसे कमाना चाहता था और फिर अपने देश भारत लौटने का सोचा था. हालांकि, मुझे वहां हांगकांग की महिला से प्यार हो गया और फिर मैंने उससे शादी की. यानी 'My Indian Boyfriend' श्री किशोर की अपनी कहानी है जिस पर वे फिल्म बनाना चाहते हैं. किशोर ने 2008 से डांस टीचिंग स्टार्ट की थी और बाद में वहीं बस गए थे.किशोर ने बताया कि वे एक क्रॉसओवर फिल्म बनाना चाहते थे और 'My Indian Boyfriend' के विचार के साथ लौटे. इस फिल्म में कुल सात गाने हैं. फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि 'My Indian Boyfriend' चीनी दर्शकों के लिए एक नई मनोरंजन होगा. यह फिल्म भारत जैसे देशों में ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर रिलीज होगी. किशोर ने कहा, "फिल्म के लिए प्रोड्यूसर खोजना आसान नहीं था. चीन और हांगकांग के कई लोगों को मेरे इरादों पर शक था लेकिन दो चीनी लोग मुझे कई सालों से जानते हैं, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरा साथ देने के लिए आगे आए."