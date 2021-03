बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे Naga Chaitanya, आमिर की 'लाल सिंह चड्ढा' में विजय सेतुपति को रिप्लेस करेंगे!

साउथ के सुपरस्टार नागा चैतन्या (Akkineni Naga Chaitanya) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'थैंक यू' (Thank You) और 'लव स्टोरी' (Love Story) को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उन्हें लेकर एक और बड़ी खबर आई है कि अब वे बी-टाउन (Bollywood) में भी एंट्री करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि नागा चैतन्या बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म से डेब्यू कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नागा चैतन्या को आमिर खान की अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) के लिए कास्ट किया जा रहा है.जानकारी के मुताबिक, नागा चैतन्या 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) में साउथ इंडयन सुपरस्टार विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) की जगह ले सकते हैं. बता दें कि पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने विजय सेतुपति को कास्ट किया था लेकिन कुछ कारणों के चलते अब वे इस प्रोजेक्ट से हट गए हैं लिहाजा उनकी जगह नागा को साइन किया गया है. 'लाल सिंह चड्ढा' में नागा चैतन्या आमिर खान के दोस्त का किरदार निभाते नजर आएंगे और वे मई से फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर पहुंचेंगे. हालांकि, अभी तक नागा चैतन्या के बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इस बारे में ना तो आमिर का बयान आया है और ना खुद नागा चैतन्या ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है.आपको बता दें कि मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' 1994 में आई अमेरिकी फिल्म 'फॉरेस्ट गम्प' (Forrest Gump) की रीमेक है. फिल्म ऑपरेशन ब्लू स्टार (Operation Blue Star) और बाबरी मस्जिद के विध्वंस (Demolition of the Babri Masjid) पर भी आधारित होगी. आमिर खान फिल्म में एक सिख की भूमिका में नजर आएंगे और करीना कपूर (Kareena Kapoor) उनके अपोजिट में लीड फीमेल एक्ट्रेस होंगी. फिल्म को अतुल कुलकर्णी ने लिखा है और अद्वैत चंदन (Advait Chandan) इसका निर्देशन कर रहे हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान, किरन राव और राधिका चौधरी हैं.