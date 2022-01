Bangarraju ने बॉक्सऑफिस पर की शानदार कमाई, 3 दिन में Naga Chaitanya-Nagarjuna की फिल्म ने निकाल लिया पूरा बजट

लगता है बॉक्सॉफिस पर साउथ के सुपरस्टार छाए हुए हैं. जहां एक ओर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर ‘पुष्पाः द राइज’ (Pushpa: the Rise) ने धमाल मचाए हुए है तो वहीं हालिया रिलीज बंगाराजू ने ताबड़तोड़ कमाई करती दिख रही है. COVID के ओमिक्रॉन वेरियंट के बीच लगी पाबंविदों के बीच भी तेलुगू राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलांगाना में फिल्म ने धमाल मचा दिया है. अक्किनेनी नागार्जुन (Akkineni Nagarjuna) और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) स्टारर ‘बंगाराजू’ (Bangarraju) ने तीसरे दिन कमाल का बॉक्सॉफिस कनेक्शन किया है. दोनों स्टार के लिए पहले वीकेंड का सबसे शानदार वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है. कल्याण कृष्णा निर्देशित फिल्म को दर्शक खूब सराह रहे हैं.

मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को रिलीज हुई ‘बंगाराजू’ ने पहले दिन 17 करोड़ कमाए थे और तीन दिन में इसने अपना पूरा बजट निकाल दिया है. जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का कुल बजट 45 करोड़ के करीब है जिसे इसने सिर्फ 3 दिन में पूरा कर लिया है. फिल्म ने 3 दिन में 53 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का निर्माण नागार्जुन की अपनी प्रोडक्शन कंपनी अन्नपर्णा स्टूडियो ने कल्याण कृष्णा और जी स्टूडियो के साथ मिलकर किया है. दरअसल, पिता और बेटे को एक साथ पर्दे पर देखकर भी फैंस काफी खुश हैं. बंगाराजू में कृति शेट्टी और राम्या कृष्णन भी अहम रोल में हैं और इनके किरदार को भी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

अखिल अक्किनेनी ने भी फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता पर सहानुभूति व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता और भाई पर गर्व है. ‘मुझे नागा चैतन्य के भाई और नागार्जुन के बेटे होने का गर्व महसूस हो रहा है. संक्रांति वास्तव में आपकी टीम है #Bangarraaju बधाई! हमें एक और ब्लॉकबस्टर देने के लिए हमारे निर्देशक @kalyankrishna_k को धन्यवाद.’

Im a proud son and a proud brother ! Sankranthi is truly yours team #Bangarraaju congratulations! Thank you to our director @kalyankrishna_k for giving us yet another blockbuster. pic.twitter.com/Pef3OrA5A9

— Akhil Akkineni (@AkhilAkkineni8) January 17, 2022