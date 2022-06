Naga Chaitanya Relationship: नागा चैतन्य के नए प्यार पर आया सामंथा का रिएक्शन, कहा- 'ये सच होना चाहिए'

साउथ स्टार नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) और सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) के रिश्ते (Naga Chaitanya-Samantha) को टूटे हुए अभी 8 महीने का ही वक्त बीता है और इसी बीच अब एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड का नाम नई एक्ट्रेस संग भी जुड़ने लगा है और वो कोई और नहीं बल्कि शोबिता धूलिपाला (Shobita Dhulipala) हैं. इसी बीच अब चैतन्य (Naga Chaitanya ex wife) की एक्स वाइफ सामंथा का उनके रयूमर्ड अफेयर पर रिएक्शन आया है. उनका रिएक्शन गजब है. उन्होंने कहा कि ‘ये सच होना चाहिए’.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नागा चैतन्य इन दिनों मॉडल और एक्ट्रेस शोबिता धूलिपाला (Naga Chaitanya- Shobita Dhulipala) को डेट कर रहे हैं. इसमें दिलचस्प बात ये है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा सामंथा पर ये मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया जा रहा है. साथ ही इसे सामंथा की नागा को बदनाम करने की रणनीति बताई जा रही है. ऐसे में अब एक्ट्रेस सामंथा ने इस पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि नागा चैतन्य और दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और फैंस को भी उन्होंने आगे बढ़ने का सलाह दी है. एक्ट्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट लिखा, ‘लड़की की अफवाह…जरूर सच होनी चाहिए. लड़को लेकर अफवाह- लड़की द्वारा लगाया गया. बड़े हो जाओ दोस्तों…इसमें शामिल पार्टियां साफ तौर से आगे बढ़ गई हैं…तुम भी आगे बढ़ो… अपने काम पर ध्यान दो और परिवार के साथ आगे बढ़ो’.

Rumours on girl – Must be true !!

Rumours on boy – Planted by girl !!

Grow up guys ..

Parties involved have clearly moved on .. you should move on too !! Concentrate on your work … on your families .. move on!! https://t.co/6dbj3S5TJ6

— Samantha (@Samanthaprabhu2) June 21, 2022