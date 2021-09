Naga Chaitanya और Samantha Akkineni के बिगड़ते रिश्ते के बीच आए नागार्जुन, बेटे को लेकर कही बड़ी बात

साउथ सिनेमा (South Cinema) जगत में इन दिनों एक्टर नागार्जुन (Nagarjuna) का बेटा नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) और बहू सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. बीते दिनों उनके तलाक के कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए थे, जिसके बाद एक्ट्रेस ने इस पर गुस्सा भी निकाला था. अब खबर है कि इनके रिश्ते को नागार्जुन ठीक करने की हर कोशिश कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि इनके बीच, जो भी समस्या है वो दोनों मिलकर इसे जल्द से जल्द सुलझा लें.

अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा की खबर के मुताबिक, नागार्जुन ने कहा कि ‘ऐसा नहीं है कि नागा चैतन्य ने कोई वैवाहिक अपराध किया है. उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया है. वो 2017 में शादी के बंधन में बंधने के बाद से एक प्यार करने वाला पति रहे हैं.’ इसके साथ ही एक्टर ने अपने बेटे को लेकर आगे एक किस्सा बताते हुए कहा कि ‘जब नागा को फिल्म ‘मंजली’ (Manjili) के दौरान एक्ट्रेस पर गुस्सा निकालना था तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे. उन्हें ऐसा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी. वो गुस्से भरी आंखों से अपनी पत्नी की आंखों से आंखे नहीं मिला पा रहे थे. नफरत भरी उन निगाहों से नागा कैमरा तक फेस नहीं कर पा रहे थे. अब जब नागा से कहा गया कि वो अपनी पत्नी सामंथा के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए कहा गया तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां से शुरू करें.’

नागार्जुन ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि ‘वो अपनी शादी से जुड़ी सारी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते और वो ये भी जानते हैं कि क्या समस्या है?’

सामंथा ने हटा दिया पति का सरनेम

बता दें कि सामंथा अक्किनेनी और नागा चैतन्य (Samantha Akkineni And Naga Chaitanya) के बीच बिगड़ते रिश्ते के बारे में तब खबरें मीडिया में छाईं जब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम से पति का सरनेम हटाकर केवल ‘एस’ कर दिया था. इसके बाद से दोनों के रिश्ते में चल रही खटपट की खबरें आ रही हैं. इसके बाद इनके तलाक के भी कयास लगाए जाने लगे थे. इस पर एक्ट्रेस ने मीडिया पर जमकर गुस्सा निकाला था और ‘कुत्तों’ से तुलना कर दी थी. इसके बाद इनके बिगड़ते रिश्तों की खबर ने तब और तूल पकड़ लिया था, जब सामंथा बिना नागा चैतन्य के दोस्तों के साथ गोवा वेकेशन पर गईं.

