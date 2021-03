साउथ सिनेमा के फेमस निर्देशक SP Jananathan का 61 साल की उम्र में निधन, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

I consider every director I worked with my Guru, Jhana sir holds a special place in my heart. Blessed to have been a part of his journey. Can't believe he is gone #RIPSPJananathan SirPlease pray for his soul. Forever his Kuyili. pic.twitter.com/adOA874Mgk— Karthika Nair (@KarthikaNair9) March 14, 2021

साउथ सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर एस पी जननथन (SP Jananathan) का हार्ट अटैक के चलते आज सुबह 10 बजे चेन्नई में निधन हो गया. वो 61 साल की आयु के थे. कई दिग्गज सेलिब्रिटीज ने जननथन के निधन (RIP SP Jananathan) पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत निर्देशक को श्रद्धांजलि दी. श्रुति हासन (Shruti Haasan), ऐश्वर्या राजेश, सिनेमैटोग्राफर पीसी श्रीराम और दूसरे सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर निर्देशक को याद किया. एस पी जननथन का अंतिम संस्कार आज ही चेन्नई (Chennai) में किया जाएगा.श्रुति हासन ने एस पी जननथन की आखिरी फिल्म लाबम में उनके साथ काम किया है. फिल्म अभी रिलीज होने वाली हैं. फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर है. इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर विजय सेतुपति नजर आएंगे. उन्होंने ट्विटर पर एक बेहद इमोशनल मैसेज फैंस के लिए शेयर किया. उन्होंने लिखा- "बड़े दुख के साथ हमें एस पी जननथन सर को अलविदा कहना पड़ रहा है. आपके साथ काम कर के मुझे बेहद खुशी है. आपके शब्दों और ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद. आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे. उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं."विजय सेतुपति ने निर्देशक की फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'लव यू सर'सिनेमैटोग्राफर पी सी श्रीराम ने भी सोशल मीडिया पर एस पी जननथन को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा- "आपकी फिल्मों को हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि आपकी फिल्में समाज का आइना थीं. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे."इनके अलावा सोशल मीडिया पर कई अन्य लोग भी डायरेक्टर एस पी जननथन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.कुछ दिन पहले एस पी जननथन अपने घर में बेहोशी की हालत में पाए गए थे. उन्होंने जल्द ही अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उनकी तबीयत को गंभीर बताया था. आज यानी 14 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. निर्देशक को Peranmai और Iyarkai जैसी फिल्मों को बनाने के लिए जाना जाता है जनके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था.