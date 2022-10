National Film Awards: सूर्या ही नहीं साउथ के ये कलाकार भी हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, देखें लिस्ट

68th National Film Awards 2022: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी समारोह में भाग लिया, जिसमें एंटरटेन इंडस्ट्र के लोगों ने प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया. पुरस्कारों में 52 वां दादासाहेब फाल्के पुरस्कार शामिल था, जो आशा पारेख को प्रदान किया गया था. उन्हें आज समारोह में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. बहरहाल, यहां हम सम्मान पाने वाले साउथ सिनेमा से जुड़े कलाकारों के बारे में बात कर रहे हैं.

Soorarai Pottru के लिए सूर्या- ज्योतिका को मिला राष्ट्रीय सम्मान

बीते दिन की शाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सूर्या और उनकी पत्नी ज्योतिका दोनों के लिए यह एक बड़ा दिन था. जय भीम स्टार फिल्म सुराराई पोटरू (Soorarai Pottru) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सम्मानित किए गए. उन्हें 2020 हिट के निर्माण के लिए एक पुरस्कार भी मिला है. ज्योतिका, जिन्होंने इस परियोजना का सह-निर्माण किया था, उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म के लिए अवॉर्ड मिला. समारोह के दौरान, सूर्या ने पुरस्कार प्राप्त करते हुए तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

म्यूजिक और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर इन्हें मिला सम्मान

वहीं फीचर फिल्म और नॉन- फीचर फिल्म केटेगरी में विजेताओं की घोषणा इस साल जुलाई में की गई थी. वहीं शुक्रवार को, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें एस थमन को बतौर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक में सम्मान मिला. टीवी रामबाबू को सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट, संध्या राजू को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए, अंगिरेकुला संदीप राज और साई राजेश नीलम को सर्वश्रेष्ठ फीचर की केटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ.

‘Natyam’ की कोरियोग्राफी के लिए सम्मानित हुईं संध्या राजू

68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संगीत निर्देशक एस. थमन ‘Ala Vaikunthapurramuloo’ के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला है. कोरियोग्राफर संध्या राजू को ‘Natyam’ के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया है और टीवी रामबाबू को उसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार का पुरस्कार मिला है. निर्देशक संदीप राज और निर्माता साई राजेश नीलम को कलर फोटो के लिए तेलुगू में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

