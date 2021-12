कोविड के कारण Samantha Ruth Prabhu के हाथ से गई ये फिल्म, अनुपम खेर स्टारर से चमकी नयनतारा की किस्मत!

सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री (South Film Industry) की सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्ट्रेस हैं. नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) से तलाक के बाद वे लंबी छुट्टियों पर थीं लेकिन अब वे बैक टू बैक फिल्में साइन कर रही हैं. वैसे तो उनके पास दर्जनों फिल्में हैं लेकिन हाल फिलहाल में वे अल्लु अर्जुन-रश्मिका मंदाना स्टारर (Allu Arjun- Rashmika Mandana Movie) ‘पुष्पाः द राइज’ (Pushpa: the Rise) को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. मेकर्स ने उन्हें स्पेशल आइटम सॉन्ग (Samanth Item Song) के लिए चुना है जिसकी शूटिंग हैदराबाद की रामूजी फिल्म सिटी में जारी है. इसी बीच खबर है एक फिल्म से उनकी जगह दूसरी साउथ इंडियन एक्ट्रेस को रिप्लेस किया जा रहा है.

दरअसल, यहां हम ‘माया’ (Maya) और ‘गेम ओवर’ (Game Over) के निर्देशक अश्विन सरवनन (Ashwin Saravanan) की अपकमिंग फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सामंथा ने काफी पहले साइन किया था. हालांकि, बाद में कोविड के कारण लॉकडाउन (Covid-19 Lockdown) लग गया जिसके चलते यह प्रोजेक्ट डिले होता चला गया. बाद में जैसे ही सब कुछ सामान्य हुआ तो सामंथा और अश्विन दोनों अपने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस करने लगे लिहाजा दोनों का साथ वाला वेंचर पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा. हालांकि, अब माना जा रहा है कि अश्विन सरवनन लेडी सुपरस्टार नयनतारा (NayanThara) की ‘कनेक्ट’ (connect) का निर्देशन कर रहे हैं.

सोशल मीडिया (Social Media) पर खबरें चल रही हैं कि डायरेक्टर अश्विन (Director Ashwin) ने ‘कनेक्ट’ में सामंथा की नयनतारा (Nayanthara Replace Samantha) को रिप्लेस किया है लेकिन करीबी सूत्रों का ये कहना है कि यह एक नई स्क्रिप्ट है. 2 वीक पहले ही फिल्म मेकर्स ने कनेक्ट से नयनतारा का फर्स्ट लुक रिलीज किया है.

6 years later & the reunion has finally happened. Extremely honoured to be working with the one and only! Thank you @VigneshShivN brother & @Rowdy_Pictures for backing my vision. I couldn’t be more excited to show the world what we are up to. #HappyBirthdayNayanthara #Connect pic.twitter.com/WUSh8A5T7T

— Ashwin Saravanan (@Ashwin_saravana) November 18, 2021