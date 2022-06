Nayanthara Vignesh शादी के बाद हनीमून पर जाने की बजाए कर रहे मंदिरों का दौरा, लाखों गरीबों को खिला रहे खाना

Nayanthara And Vignesh Shivan: नयनतारा और विग्नेश को देखा जाए तो ये भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) के कपल्स से सबसे हटकर हैं. आमतौर पर सेलेब्स मैरिज के बाद सीधी हनीमून ट्रिप (Honeymoon Trip) पर निकल जाते हैं. वहीं साउथ का ये कपल 7 फेरे लेने के बाद से लगातार मंदिरों का दौर कर रहा है. जानकारी के अनुसार, नयनतारा और विग्नेश इन दिनों मंदिरों में अन्नदानम कर रहे हैं और जरूरतमंदों को खाना भी खिला रहे हैं. अब वे केरल के चेट्टीकुलंगरा देवी मंदिर (Chettikulangara Devi temple) पहुंचे हैं, जहां 2 वीक रहेंगे और खास पूजा करेंगे.

नयनतारा और विग्नेश ने हजारों अनाथ बच्चों और वृद्ध लोगों को उनकी शादी के बाद दोपहर का भोजन कराया है. दंपति ने स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय भोजन पूरे तमिलनाडु में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में वितरित किया है. जरूरतमंदों के भोजन करने और नवविवाहितों को आशीर्वाद देने की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और वायरल हो रही हैं.

#WikkiNayanWedding Virundhu at New Creations Trust, Madurai 😇❤️ #WikkiNayan #NayantharaVigneshShivan pic.twitter.com/AB51bAp49r

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बच्चों और बुजुर्गों को नयनतारा और विग्नेश शिवन को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देते देखा जा सकता है. कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में, दंपति ने अपनी शादी को खास बनाने के लिए तमिलनाडु में 18,000 बच्चों और 1 लाख लोगों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी करने का फैसला किया था. ये कपल न सिर्फ अपने फैंस का दिल जीत रहा है बल्कि ईश्वर के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों की दुआएं भी हासिल कर रहा है.

#WikkiNayanWedding Virundhu at various parts of Chennai 😇❤️#WikkiNayan #NayantharaVigneshShivan pic.twitter.com/LAMdWALXiN

— Wikki Nayan Wedding ❤️ (@Rowdy_Pictures) June 11, 2022