Nayika Devi: The Warrior Queen का ट्रेलर हुआ रिलीज, फीमेल फाइटर के रूप में छा गईं खुशी शाह

Nayika Devi The Warrior Queen Trailer Out: एक्ट्रेस खुशी शाह की अपकमिंग फिल्म ‘नायिका देवीः द वॉरियर क्वीन’ (Nayika Devi The Warrior Queen) का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. फिल्म में खुशी शाह (Khushi Shah) ‘नायिका देवी’ का किरदार निभाती नजर आएंगी. भारत की पहली महिला फाइटर के रूप में खुशी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं बॉलीवुड के मंझे कलाकार चंकी पांडे (Chunky Pandey) फिल्म में मुहम्मद गौरी के किरादर में नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें खुशी शाह जबरदस्त अवतार में नजर आ रही हैं.

लंबे इंतजार के बाद, ए ट्री एंटरटेनमेंट ने नायिका देवी: द वारियर क्वीन का ट्रेलर जारी किया और इंटरनेट पर धूम मचा दी. वहीं ट्रेलर में चंकी पांडे के दमदार अवतार की भई खूब चर्चा है. ट्रेलर में चंकी पांडे को निर्दयता और चालाकी से युद्ध के मैदान में ‘नायका देवी’ (खुशी शाह) का सामना करते देखा जा सकता है.

फिल्म का ट्रेलर गुजराती दर्शकों के बीच तहलका मचाए हुए है. यह मोस्ट अवेटेड गुजराती पीरियोडिक ड्रामा 12वीं शताब्दी की कहानी कहता है. जिसमें खुशी शाह निडर नायिका देवी और चंकी पांडे को मुहम्मद गौरी के किरदार में दिखाया गया है. ट्रेलर में रानी के जीवन के हर पहलू का खुलासा किया गया है.

पूरे ट्रेलर में नायिका देवी के रूप में खुशी शाह का दमदार अवतार देखने को मिल रहा है. फिल्म का हर सीन और हर डायलॉग दर्शकों को इंप्रेस कर रहा है. जहां दोनों कलाकार पूरी तरह से अपने-अपने किरदारों में डूबे नजर आ रहे हैं, वहीं ट्रेलर में क्रूर युद्ध के दृश्य भी हैं, जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है.

निर्माता उमेश शर्मा कहते हैं, “अब समय आ गया है कि प्रतिष्ठित नायिका देवी की गौरवशाली कहानी का पता लगाया जाए, जो एक रानी, ​​​​मां, विधवा और 12वीं शताब्दी की भारत की पहली महिला योद्धा थीं.’ वहीं डायरेक्टर नितिन जी कहते हैं- ‘यह सिर्फ कोई फिल्म नहीं है. यह नायिका देवी की निडरता की कहानी है और कलाकारों के हर सदस्य ने इतिहास को फिर से बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है.’

