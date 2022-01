NBK107: Nandamuri Balakrishna की फिल्म में Varalaxmi Sarathkumar को मिला अहम रोल, जानें कौन सा है किरदार

साउथ एक्टर (South Actor) नंदमुरी बालकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) इन दिनों डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी (Gopichand Malineni) की फिल्म ‘NBK107’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसकी शूटिंग भी फ्लोर पर है. ऐसे में अब 61 वर्षीय एक्टर को एक्ट्रेस वारालक्ष्मी सरथकुमार (Varalaxmi Sarathkumar) ज्वॉइन कर रही हैं. अभी श्रुति हासन (Shruti Haasan), दुनिया विजय (Duniya Vijay) और वारालक्ष्मी के बाद फिल्म की अन्य कास्ट को भी ज्वॉइन कराया जा रहा है. ताकि, इसकी शूटिंग को शुरू किया जा सके.

एक्ट्रेस वारालक्ष्मी सरथकुमार इससे पहले भी डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी के साथ काम कर चुकी हैं. वो रवि तेजा (Ravi Teja) के साथ गोपीचंद निर्देशित फिल्म ‘क्रैक’ में नजर आ चुकी हैं. अब वो उनके साथ एक और बार फिल्म ‘NBK107’ के जरिए काम करते हुए दिखाई देंगी. इसमें उनका दमदार किरदार होने वाला है. उनका एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. जिसमें उनके ‘NBK107’ की टीम के ज्वॉइन करने की बात कही गई है. फिल्म में एक्ट्रेस श्रुति हासन लीड रोल में नजर आएंगी. वो एक्टर बालकृष्ण के अपोजिट दिखाई देंगी. इसमें दुनिया विजय खतरनाक विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. वो इससे टॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं.

Welcoming our ‘Jayamma’ the Powerful Performer, @varusarath5 on board to #NBK107 🎉😊

Another Role that you’ll all remember with her! 💥

‘Nata Simham’ #NandamuriBalakrishna @shrutihaasan #DuniyaVijay @officialviji @MusicThaman @MythriOfficial pic.twitter.com/RxwkE98NKv

— Gopichandh Malineni (@megopichand) January 5, 2022