मशहूर निर्देशक ने Pushpa देखकर की Allu Arjun की तारीफ, लिखा- 'ब्लास्ट कर दिया'; पुष्पराज ने दिया ये जवाब

पुष्पा (Pushpa: the rise 1) के रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की लोकप्रियता दिन व दिन बढ़ती जा रही है. अभिनेता को अब साउथ ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी खूब प्यार मिल रहा है. विदेश में रह रहे लोगों ने भी अभिनेता की फिल्म को खूब सराहा है और कोविड (Covid 19) के कारण लगी पाबंदियों के बीच भी इसका बॉक्सऑफिस कलेक्शन (Pushpa Box Office Collection) दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है. इसके अकेले हिंदी वर्जन ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया तो वहीं ग्लोबल लेवल पर पुष्पा ने 332 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. ‘पुष्पराज’ के कैरेक्टर को दुनियाभर के लोग बेशुमार प्यार दे रहे हैं और इसी बीच उनकी तारीफ मशहूर डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार (Nelson Dilipkumar) ने भी कर डाली.

नेल्सन दिलीपकुमार (Nelson Dilipkumar twitter) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बीस्ट में बिजी हैं जिसमे मास्टर फेम विजय थालापति (Thalapathy Vijay) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) लीड रोल में हैं. उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर पुष्पा न सिर्फ देखी बल्कि ‘पुष्पराज’ की तारीफ भी की है. सुकुमार निर्देशित फिल्म देखने के बाद नेल्सन ने अपने सोशल अकाउंट पर अल्लू अर्जुन के टैग करते हुए लिखा, ‘#Pushpa What A Swag, अल्लू अर्जुन आपका परफोर्मेंस Superb एंड commendab यानी सराहनीय है.. कोई आश्चर्य नहीं कि इसने बॉक्सऑफिस पर ब्लास्ट या कहें धमाका कर दिया है.’

#pushpa What swag 🔥🔥 superb and commendable performance @alluarjun 🔥💥💥 no wonder it blasted in box office 👍👏

नेल्सन दिलीपकुमार के जवाब में अल्लू अर्जुन ने भी बिना देर किए अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके निर्देशक को उनकी फिल्म डॉक्टर के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, ‘मुझे खुशी है कि आपको पुष्पा में मेरा परफोर्मेंस पसंद आया. बहुत बहुत धन्यवाद नेल्सन गारू… और डॉक्टर के लिए बधाई..मेरे टाइम की ये सबसे अच्छी फिल्म थी.’ अभिनेता का ये ट्वीट उनके फैंस के बीच काफी वायरल हो रहा है. अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा’ 17 दिसंबर, 2021 को पांच अलग-अलग भाषाओं में रिलीज़ हुई है और 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है.

Thank you very Nelson garu . So glad you liked the performance. Humbled. Andddd… Congratulations for “Doctor” . It was the best movie in my recent times . Regards .

— Allu Arjun (@alluarjun) January 14, 2022