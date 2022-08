News In 5 Minutes: सोनाली फोगाट के निधन से नेपोटिज्म पर आलिया भट्ट के बयान तक, पढ़े अबतक की 5 बड़ी खबरें

News In 5 Minutes: Nawazuddin Siddiqui Haddi First Look: एक फिल्‍म आ रही है ‘हड्डी’ (Haddi), ज‍िसका पहला लुक कुछ देर पहले ही र‍िलीज क‍िया गया है. अक्‍सर फर्स्‍ट लुक के बाद फिल्म को लेकर एक्‍साइटमेंट बढ़ जाता है, लेकिन जी स्‍टूड‍ियोज की इस फिल्‍म ने फैंस को जबरदस्‍त तरीके से चौंका द‍िया है. इस मोशन पोस्‍टर में नवाजुद्दीन के मह‍िला के लुक में नजर आ रहे हैं. उनके हाथ खून से सने हैं और उन्‍होंने ग्रे कलर का श‍िमरी गाउन पहन रखा है. नवाज के इस लुक को देख फैंस हैरान हैं. ‘हड्डी’ की शूटिंग शुरू हो चुकी है. (पढ़ें पूरी खबर)

Krushna Abhishek Left The kapil Sharma Show: कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल में एक पोस्ट के जरिए खुलासा किया था कि बहुत जल्द ‘द कपिल शर्मा शो’ की बहुत जल्द वापसी होने वाली है. इसके साथ ही वह इस नए सीजन में बिल्कुल नए अंदाज में दिखेंगे. वहीं, अर्चना पूरन सिंह ने भी शो के सेट के वीडियो शेयर कर अपडेट दिया था. लेकिन अब खबर है कि इस सीजन में कृष्णा अभिषेक नहीं होंगे. (पढ़ें पूरी खबर)

Alia Bhatt On Nepotism: आल‍िया भट्ट ने अब अपने ताजा इंटरव्‍यू में नेपोटिज्म पर अपनी बात रखी है. आल‍िया का कहना है कि नेपोट‍िज्‍म से काम भले ही म‍िल जाए लेकिन सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है और दर्शक ही सफलता का असली पैमाना हैं. एक्‍ट्रेस ने कहा कि मैं बार-बार बोलकर खुद को सही साब‍ित नहीं कर सकती. अगर आपको मैं पसंद नहीं आती तो मुझे मत देख‍िए. (पढ़ें पूरी खबर)

Soanali Phogat Last Video: सोनाली फोगाट ने बीती रात ही एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में वह एक गुलाबी पगड़ी पहने हुई थी. और इसके एक कौने से अपना चेहरा छुपाया था. बैकग्राउंड में ‘रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर’ चल रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने ‘ओम शांति’ लिखा था. (पढ़ें पूरी खबर)

Vivek Agnihotri Slam Anurag Kashyap: विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ‘मैं अनुराग कश्यप के बारे में बात करना चाहता हूं कि या तो आप बहुत शातिर है या फिर आपको मुझसे कोई व्यक्तिगत खुन्नस है. या तो आप भोले हैं या फिर आपका कोई राजनीतिक एजेंडा है. कोई फिल्म ऑस्कर में जाए इसकी चाहत रखना तो ठीक है लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि फलां फिल्म ऑस्कर के लिए नहीं जानी चाहिए’. (पढ़ें पूरी खबर)

