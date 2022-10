News In 5 Minutes: 'फोनभूत' के ट्रेलर आउट से 'पुष्पा' को 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ मिलने तक, पढ़ें 5 बड़ी खबरें

News In 5 Minutes: Pushpa Get South Filmfare Award: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) 67वें पार्ले फिल्मफेयर अवार्ड्स (67th Parle Filmfare Awards) फॉर साउथ 2022 में बड़ी विनर बनकर उभरी. देश और दुनियाभर के करोड़ों दर्शकों का दिल जीत चुकी सुकुमार की फिल्म को एक नहीं बल्कि कई केटेगरी में सम्मान मिला है. अभिनेता अर्जुन ने हाल ही में अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. (पढ़ें पूरी खबर)

Vivek Dahiya and Divyanka Tripathi Video: टीवी इंडस्ट्री में विवेक दहिया और दिव्यांका त्रिपाठी की जोड़ी सबकी पसंदीदा है. विवेक और दिव्यांका अपने सोशल अकाउंट पर साथ अक्सर फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. हाल ही दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे लड़ाई करते नजर आ रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Happy Birthday Rekha: एवरग्रीन रेखा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें बर्थडे पर विश कर रही है. उनकी पुरानी दोस्त हेमा मालिनी से लेकर आलिया भट्ट तक ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजते हुए उनके साथ अपने फोटोज शेयर किए हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Phone Bhoot Trailer Out: कैटरीना कैफ , ईशान खट्टर और स‍िद्धांथ चतुर्वेदी स्टारर हॉरर कॉमेडी ‘फोनबूथ’ (Phone Bhoot) का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. ट्रेलर आपको डर के साथ-साथ कॉमेडी का भी डोज देते हुए दिख रहा है. फिल्म का ट्रेलर काफी फनी है. फिल्म में कैटरीना कैफ भूत बनी हैं. सिद्धांत और ईशान को भूत देखने की पावर मिलती है. फिर दोनों भूत पकड़ते हुए नजर आते हैं. कैटरीना दोनों को एक आइडिया देती है. (पढ़ें पूरी खबर)

Prem Sagar Support Adipurush: रामानंद सागर की ‘रामायण’ टीवी के सबसे एपिक सीरियल्स में एक है. रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत (Om Raut) का सपोर्ट किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, “आप किसी को कुछ भी बनाने से कैसे रोक सकते हैं? धर्म समय के साथ बदलता है. और ओम राउत ने वही किया है, जो उन्होंने महसूस किया है.” (पढ़ें पूरी खबर)

