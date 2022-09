News In 5 Minutes: 'हार्ट ऑफ स्टोन' के फर्स्ट लुक से 'बिग बॉस 16' के पहले कंटेस्टेंट तक, पढ़ें 5 बड़ी खबरें

News In 5 Minutes: Bigg Boss 16 Confirm Contestant: ‘बिग बॉस 16’ का पहला प्रोमो जबसे सामने आया है, फैंस यह जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि इस बार पॉपुलर शो में बतौर कंटेस्टेंट्स कौन-कौन से सेलेब्स होंगे. सोशल मीडिया पर कई लोग अलग-अलग सेलेब्स के होने के कयास लगा रहे हैं. लेकिन अब कलर्स टीवी ने शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट का बड़ा हिंट दिया है. (पढ़ें पूरी खबर)

Aishwarya Rai Bachchan Daughter: मणिरत्नम (Mani Ratnam) की ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्यवर्या राय बच्चन फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन पार्ट 1’ में अहम भूमिका में हैं. हाल ही फिल्म को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया कि फिल्म से आराध्या बच्चन का भी एक खास कनेक्शन है. (पढ़ें पूरी खबर)

Heart Of Stone First look Out: आलिया भट्ट की पहली हॉलीवुड डेब्यू फिल्म ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ का फर्स्ट लुक आउट हो गया है. नेटफ्लिक्स ऑरिजनल इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की पहली झलक आलिया (Alia Bhatt) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की. आलिया के साथ फिल्म में गैल गैडोट और जेमी डोर्नन हैं. गैल और नेटफ्लिक्स ने भी इसके फर्स्ट लुक को जारी किया है. (पढ़ें पूरी खबर)

Priyanka Chopra Nick Jonas Video: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने ग्लोबल सिटिजन इवेंट (Global Citizen Event) में पार्टिसिपेट किया. इस इवेंट में जोनास ब्रदर्स ने परफॉर्मेंस भी दी. परफॉर्मेंस के बीच निक और प्रियंका रोमांटिक हुए. दोनों एक-दूसरे को गले लगाते और किस करते हुए नजर आए. (पढ़ें पूरी खबर)

Pawan Singh Wife Jyoti Singh: पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह को उनकी याद सता रही है! ऐसा हम नहीं बल्कि उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से साफ जाहिर होता है, क्योंकि वे आए दिन ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पवन सिंह के सॉन्ग वाले पोस्ट शेयर करती हैं. उनके हालिया पोस्ट देखकर ऐसा लगता है कि वे पावर स्टार से सुलह करना चाहती हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

