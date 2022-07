News In 5 Minutes: 'हीरामंडी' में मुमताज से लेकर जाह्नवी को नितेश से डांट पड़ने तक, पढ़ें अबतक की 5 बड़ी खबरें

News In 5 Minutes: Karan Johar On Koffee With Karan: फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) इन दिनों अपने पॉपुलर चैट शो ‘कॉफी विद करण 7’ को लेकर चर्चा में हैं. शो के पहले एपिसोड ही धमाल मचा दिया है. इस शो के सारे सीजन हमेशा से चर्चा में रहे हैं और पॉपुलर भी हैं. लेकिन करण ने कहा कि लोग इसकी आलोचना भी करेंगे और इसे देखते भी हैं. उन्होंने इसे ‘क्रिंज बिंज’ और ‘झूठी खुशी’ देने वाला बताया है. करण ने कहा कि पिछले कुछ सालों में शो के लिए उनकी आलोचना की गई और उन्होंने कहा कि वह इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऑडियंस ने इसे गंभीरता से क्यों लिया? (पढ़ें पूरी खबर)

Thor: Love and Thunder- Khuda Hafiz Collection: हॉलीवुड फिल्म 'थॉर- लव एंड थंडर' (Thor: Love and Thunder) और व‍िद्युत जामवाल ( vidyut jammwal) और श‍िवाल‍िका ओबेरॉय (shivaleeka oberoi) स्‍टारर फिल्‍म 'खुदा हाफ‍िज' (khuda haafiz chapter 2) एक दिन के अंतराल में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 'थॉर- लव एंड थंडर' ने ओपनिंग डे पर बॉक्‍स ऑफिस पर तगड़ी शुरुआत की है, तो वहीं 'खुदा हाफ‍िज' का ओपनिंग-डे कुछ खास नहीं था. अब इन दोनों ही फिल्मों के वीकेंड कलेक्शन सामने आ चुके हैं. इसे देखने के बाद यही लग रहा है कि 'खुदा हाफ‍िज' का वीकेंड पर कोई जादू नहीं चल सका.

Mumtaz In Heeramandi: बॉलीवुड फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' (Gangubai Kathiawadi) के बाद, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) अपनी अगली फिल्म 'हीरामंडी' (Heeramandi) के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उनकी यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी. इन्हीं सब के बीच भंसाली की फोटो सामने आई है, जिसमें वह बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) और दिग्गज अदाकारा मुमताज (Mumtaz) संग पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस फोटो को खुद मनीषा कोइराला ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं.

Janhvi Kapoor Nitesh Tiwari: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) इन दिनों पौलेंड में हैं और फिल्म 'बवाल' की शूटिंग कर रहे हैं. वरुण ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह देर से आने की वजह से जाह्नवी को टीज करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, फिल्म के डायरेक्टर नीतेश तिवारी भी जाह्नवी को देरी से आने के लिए सुनाते हुए दिख रहे हैं. वरुण का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में जाह्नवी को एक होटल से बाहर निकलते देखा जा सकता है. देरी से आने पर वह सबको सॉरी बोलती हैं.

Sussanne Khan Arslan Goni Trip: बॉलीवुड की फेमस इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान (Sussanne Khan) इन दिनों अपने कथित बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी ( Arslan Goni) संग प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही हैं. बॉलीवुड का यह रूमर्ड कपल इन दिनों कैलिफोर्निया में है. जहां से सुजैन खान लगातार अपने बॉयफ्रेंड संग वीडियो और तस्वीरे शेयर कर अपने वेकेशन के बारे में लगातार अपडेट दे रही हैं. इन्हीं सब के बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया हैं, जिसमें दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं.

