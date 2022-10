News In 5 Minutes: ऋषि सुनक के राम अवतार से ‘ब्रीद इनटू द शैडो सीजन 2’ का ट्रेलर लॉन्च तक, पढ़ें 5 बड़ी खबरें

मुंबई. News In 5 Minutes: Rishi Sunak As Ram: ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति के बारे में इन दिनों हर कोई जानना चाहता है. इनका कनेक्शन भारत से जुड़ा है इसलिए दोनों ही इन दिनों लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. सिंगर अलिशा चिनॉय भी ऋषि की इस जीत से बेहद खुश हैं. अलिशा ने इसे ऐतिहासिक पल बताया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ऋषि और अक्षता का एक एडिटेड फोटो दिख रहा है. इसमें वे दोनों राम सीता की तरह दिखाई दे रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Taapsee Pannu Viral Video: तापसी पन्नू पिछली कई बार से लगातार चर्चा में हैं. पिछले कई दिनों से उनके और पैपराजी के बीच काफी खटपट देखी जा रही है. वह पैपराजी को कभी फटकार लगाती नजर आती हैं, तो कभी प्यार से बात करते हुए. अब उनका एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह पैपराजी पर नाराजगी जताते हुए दिख रही हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Kantara Movie Controversy: कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा’ लगातार चर्चा में बनी हुई है और ये बॉक्स ऑफिस (Kantara Box Office Collection) पर शानदार कमाई कर रही है. इसे लेकर नया विवाद उपजा है. इसके मेकर्स पर ‘नवरसम’ गाने की चोरी करने के आरोप हैं. केरल के एक बैंड ‘थैक्कुडम ब्रिज’ ने कन्नड़ फिल्म के निर्माताओं पर उनके गाने ‘नवरसम’ को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है. (पढ़ें पूरी खबर)

Breathe Into The Shadows 2 Trailer Out: अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन और अमित साध स्टारर ‘ब्रीद इनटू द शैडो सीजन 2’ का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. इस सीजन में दो नए किरदार सैयामी खेर और नवीन कस्तुरिया भी जुड़ गए हैं. ट्रेलर में नवीन का बिल्कुल अलग लुक देखने को मिल रहा है. टीजर की शुरुआत अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के किरदार- अविनाश और उसकी फैमिली से होती है. (पढ़ें पूरी खबर)

Sara Ali Khan Immortal Ashwatthama: सारा अली खान और विकी कौशल को कई जगह एक साथ स्पॉट किया गया था. दोनों के साथ में ‘इम्मोर्टल अश्वत्थामा’ में नजर आने की बात काफी आम हो रखी थी. फिर खबर आई कि सारा अली खान को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह सामंथा प्रभु को कास्ट किया गया है. लेकिन अब तक सारा के फिल्म से बाहर होने की वजह सामने नहीं आई है. (पढ़ें पूरी खबर)

Tags: Bollywood news, Entertainment news.