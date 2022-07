News In 5 Minutes: उर्फी जावेद के इस्लाम-सनातन धर्म पर कमेंट से 'ब्लैक पैंथर' के टीजर तक, पढ़ें ये 5 खबरें

News In 5 Minutes: Uorfi Javed on Islam and Sanatan Dharm: उर्फी जावेद (Uorfi Javed) को कल तक अपनी पहचान बतानी पड़ती थी, लेकिन आज उन्हें दुनिया जानती है. कई टीवी शोज करने के बाद उन्हें जो पहचान नहीं मिल सकी. वो पहचान उन्हें सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए मिली. आज वह कंगना रनौत से लेकर कियारा आडवाणी तक कई हसीनाओं को पछाड़ एशियन सेलेब की लिस्ट में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से आगे हैं. उर्फी अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सनातन और इस्लाम धर्म पर सवाल उठाए हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Deepesh Bhan Wife Loan: दीपेश भान की वाइफ बुरी तरह टूट चुकी हैं. उनके पास होम लोन है, जिसे चुकाना है लेकिन वह जॉबलेस हैं और हाल फिलहाल में कुछ काम भी नहीं कर रही थीं. वह सिर्फ घर संभाल रही थीं. होमलोन के साथ उनके कंधों पर अब बेटे की भी जिम्मेदारी है. (पढ़ें पूरी खबर)

Kaun Banega Crorepati 14: ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के सीजन 14 के लिए अब आपको ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना होगा. शो आज से ठीक 13 दिन बाद टीवी पर टेलीकास्ट होने जा रहा है. सोनी टीवी पर प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने ऐलान किया है कि शो रविवार 7 अगस्त रात 9 बजे से शुरू होने जा रहा है. शो के साथ इसी दिन से आजादी के महापर्व का भी आगाज हो जाएगा. केबीसी 14 के नए प्रोमो में भी अमिताभ बच्चन इसी बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Black Panther: Wakanda Forever Teaser Out: ‘थॉरः लव एंड थंडर’ की रिलीज के बाद मार्वल स्टूडियोज की एक और मच अवेटेड फिल्म ‘ब्लैक पैंथरः वकांडा फॉरएवर’ का टीजर आउट हो गया. इसका आपको बेहद इमोशनल कर देगा. इसके जरिए ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाल चाडविक बोसमैन (Chadwick Boseman) को श्रद्धांजलि दी गई है. बता दें चाडविक का अगस्त 2020 में कोलन कैंसर की वजह से निधन हो गया था. (पढ़ें पूरी खबर)

Arjun Kapoor Support Ranveer Singh: अर्जुन कपूर से सवाल किया गया कि आप रणवीर सिंह के फोटोशूट के कैसे देखते हैं. इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘जितना मैं जानता हूं… रणवीर सिंह में कोई भी दिखावा नहीं है. आप लोग रणवीर को 11-12 साल से देखते आ रहे हैं. वो जो भी करते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है. उन्होंने जो भी किया वो उनकी मर्जी है, उनको जैसे कंफर्टेबल लगता है वो करते हैं और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए’. (पढ़ें पूरी खबर)

