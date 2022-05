RRR स्टार Jr NTR को KGF के डायरेक्टर Prashanth Neel से मिला स्पेशल गिफ्ट, 2023 के लिए किया बड़ा ऐलान

जूनियर एनटीआर (Jr NTR Birthday) 20 मई को अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस साल बर्थडे उनके लिए और भी ज्यादा खास है, क्योंकि वे 2022 में उनकी RRR ब्लॉकबस्टर रही जिसके चलते वे एक ग्लोबल स्टार भी बने. इसके साथ ही उन्हें राम चरण (Ram Charan) जैसे दोस्त मिला जो एक दौर में कभी उनके विरोधी हुआ करते थे. अब उन्हें इस मौके पर एक स्पेशल तोहफा ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ (KGF 3) के निर्देशक प्रशांत नील (Prashanth Neel) द्वारा मिला है.

जन्मदिन पर NTR31 का फर्स्ट लुक रिवील

जी हां, आपने सही सुना…कि एनटीआर को प्रशांत नील की ओर से एक शानदार उपहार एनटीआर को भेंट किया गया है. इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि केजीएअफ फेम निर्देशक और आरआरआर के कोमाराम भीम बहुत जल्द साथ काम करेंगे. अब दोनों के नए प्रोजेक्ट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं जिसका सबूत है प्रशांत नील द्वारा शेयर किया गया ये पोस्टर. तारक के बर्थडे के दिन मशहूर डायरेक्टर ने उनकी अनटाइटल्ड फिल्म NTR31 का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है. पोस्ट में जूनियर एनटीआर का जबरदस्त अवतार में दिख रहे हैं. तारक की आने वाली फिल्म की एक झलक को देख फैंस काफी एक्साइटेड हैं और डायरेक्टर से सवाल भी कर रहे हैं कि पहले सालार फिर केजीएफ3 आखिरकार NTR31 कब आएगी?

BIGGG NEWS… JR NTR – ‘KGF’ DIRECTOR PRASHANTH NEEL JOIN HANDS FOR PAN-INDIA FILM… On the occasion of #JrNTR‘s birthday, here’s the BIG ANNOUNCEMENT… #JrNTR and #KGF2 director #PrashanthNeel team up for #NTR31, produced by #MythriMovieMakers and #NTRArts… Starts April 2023 pic.twitter.com/2FHGTwqJqv

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 20, 2022