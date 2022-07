Pakka Commercial Review: लंबे वक्त बाद दर्शकों को पसंद नहीं आई साउथ की फिल्म, 'पक्का कमर्शियल' को बताया घटिया

South Movie Pakka Commercial Twitter Review in Hindi: कोरोना काल (Covi-19) से ही साउथ सिनेमा की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर ब्लॉकबस्टर जा रही हैं. फिर चाहे वो ‘पुष्पा’ हो या ‘आरआरआर’ (RRR), ‘KGF2’, हो या फिर ‘Vikram’..इसी बीच 1 जुलाई को भी आज एक दक्षिण की फिल्म ‘Pakka Commercial’ रिलीज हुई है लेकिन इस पर लोगों के रिएक्शन देखकर लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी! लंबे समय से लोग साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस राशी खन्ना (Raashi Khanna) को पर्दे पर देखना चाहते थे और आज उनकी ‘पक्का कमर्शियल’ सिनेमाघरों (Show for Pakka Commercial) में आई. पहले दिन फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स के टिकट काउंटर पर लंबी लाइनें नजर आईं लेकिन बाहर निकलकर इसकी कहानी को किसी ने बकवास बताया तो किसी ने निर्देशक पर सवाल खड़े किए.

‘Pakka Commercial’ को देख लोगों के रिएक्शन

कोर्ट ड्रामा एक्शन फिल्म में राशि खन्ना के अपोजिट में गोपीचंद है और इसका निर्देशन मारुति ने किया है. कानूनी ड्रामा देखने के बाद तमाम दर्शकों ने ट्विटर पर अपनी राय पोस्ट की. एक मूवी देखने वाले यूजर ने लिखा, ‘#PakkaCommercial क्या हो रहा है? मारुति अभी रविपुडी से भी बदतर कॉमेडी (worse comedy) लिख रहे हैं… तेलुगू कॉमेडी को क्या हो रहा है?’

वहीं @venkyreviews ने लिखा, ‘#PakkaCommercial कुल मिलाकर एक निम्न-श्रेणी का कमर्शियल एंटरटेनर (Low-Grade Commercial Entertainer) है, जो न तो मनोरंजक है और न ही आकर्षक!

कुछ सीन्स में कॉमेडी काम करती है और झगड़े स्टाइलिश हैं लेकिन बाकी निराधार है…ऐसा लगता है कि निर्देशक के पास वास्तव में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी और इसका म्यूजिक भी खराब है. उन्होंने इसकी रेटिंग 2.25-2.5/5 दी है. ‘

#PakkaCommercial Overall a Low-Grade Commercial Entertainer that is neither entertaining nor engaging!

Comedy works in a few scenes and fights are stylish but the rest is unfunny and over the top. Seems like director didn’t really have a script. Music is bad

Rating: 2.25-2.5/5

— Venky Reviews (@venkyreviews) July 1, 2022