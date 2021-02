साउथ इंडियन एक्ट्रेस प्रणिता सुभाष (Pranitha Subhash) इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं. बताया जा रहा है कि प्रणिता को अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया' (Bhuj: The Pride of India) के लिए अप्रोच किया गया है. प्रणिता ने कई फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस ने टॉलीवुड इंडस्ट्री को ‘Baava’, ‘Massu Engira Masilamani’ and ‘Enakku Vaaitha Adimaigal’ जैसी तमाम हिट फिल्में दी हैं. इसी बीच खबर है कि प्रणिता अपनी अपकमिंग फिल्म में डबल रोल (dual role) की भूमिका में नजर आएंगी. अभिनेत्री का ये किरदार काफी चैलेंजिंग बताया जा रहा है.अपनी अगली फिल्म में प्रणिता जहां एक भूमिका में स्लिम गर्ल का किरदार निभाती दिखेंगी तो वहीं दूसरे रोल में वे इससे अपोजिट यानी मोटी गर्ल के रूप में दिखाई देंगी. बता दें कि ‘बाहुबली’ में देवसेना का किरदार निभाकर जबरदस्त पॉपुलैरिटी बटोरने वाली अनुष्का शेट्टी भी अपनी एक फिल्म के लिए ऐसी मेहनत कर चुकी हैं जिसमें उन्हें काफी वजन गेन करना पड़ा था. अनुष्का की गिनती उन सेलेब्स में की जाती है जो अपने लुक के लिहाज से खुद को बदल देते हैं और उसी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं. उन्होंने फिल्म 'साइज जीरो' के लिए करीब 20 किलो वजन बढ़ाया था और फिर दोबारा साइज जीरो होने के लिए कड़ी मेहनत की थी. सुनने में आया है कि अब प्रणिता भी ऐसा ही कुछ करने वाली है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रणिता ने अजय देवगन स्टारर फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' के लिए भी वजन बढ़ाने का फैसला लिया है. प्रणिता अब अनुष्का शेट्टी के नक्शेकदम पर चल रोल में जान डालने की कोशिश में हैं. हालांकि, फिल्म में उनकी भूमिका दर्शकों को कितनी इंप्रेसिव लगेगी, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा. भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन और प्रणिता के अलावा संजय दत्त, नोरा फतेही, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा, महेश शेट्टी, राणा दग्गुबाती, परिणीति चोपड़ा और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार एमी विर्क नजर आएंगे.मल्टी स्टारर फिल्म एक हिस्टोरीकल वॉर ड्रामा एक्शन मूवी होगी जिसका निर्देशन 'बॉर्डर' फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया (Abhishek Dudhaiya) कर रहे हैं. दुधैया इससे पहले भी कई देशभक्ति फिल्म बॉलीवुड को दे चुके हैं. उन्होंने 'हिंदुस्तान की कसम', 'गुंजन सक्सेना', 'बाटला हाउस', 'एलओसीः करगिल' और 'विजेता' जैसी फिल्में बनाई हैं.