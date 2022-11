VIDEO: पवन कल्याण ने उड़ाई ट्रैफिक रूल की धज्जियां! कार की छत पर बैठकर किया सफर, वीडियो वायरल

तेलुगू एक्टर और नेता पवन कल्याण (Pawan Kalyan) शनिवार को अपने गांव आंध्र प्रदेश के इप्पतम पहुंचे. ऐसे में गांव जाते समय का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो फिल्मी स्टाइल में गांव पहुंचे. एक्टर ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक्टर अपनी कार की छत पर सफर करते दिख रहे हैं. इसे एक फिल्मी स्टाइल कहा जा रहा है और उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी साथ में नजर आ रहे हैं. उनकी कार के साथ एक काफिला भी नजर आ रहा है, जो कि उनके साथ चल रहा है. यूजर्स उनके इस तरह से सफर करने को कानून का उल्लंघन बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पवन कल्याण के पीछे एक और कार देखी जा सकती है, जिसकी छत पर भी लोग बैठे हैं और साइड में लटके हुए हैं. सोशल यूजर्स द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उनकी किसी फिल्म की शूटिंग का सीन है. मगर मीडिया रिपोर्ट्स में जन सेना पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि ये उनकी किसी मूवी की शूटिंग का वीडियो नहीं है. बल्कि ये उनके गांव जाने का वीडियो है. पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां उन्होंने सरकार की विध्वंस अभियान के पीड़ितों से मुलाकात की. पवन कल्याण के काफिले को पहले पुलिस ने मंगलगिरी में रोका था.

सुपरस्टार ने उन लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने शुक्रवार के तोड़फोड़ के कारण अपने घरों और दुकानों को खो दिया था, जो सड़क चौड़ीकरण अभियान का एक हिस्सा था. जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव का पैदल ही भ्रमण किया. क्योंकि पुलिस ने उनकी कार को अनुमति नहीं दी.

It may appear off track to say like this but that swag 🔥 and attitude off the screen 👌👌 మన దగ్గర తప్పు లేనప్పుడు వచ్చే ధైర్యం @PawanKalyan .#JSPStandsWithIpptam pic.twitter.com/JeQ0waTYNe

— Dr.Shiva Prasad Reddy (@Dr_bspreddy) November 5, 2022